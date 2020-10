Hubo intento de "negociación" en la estancia de los Etchevehere

Intento de negociación

Audiencia en los Tribunales de La Paz

La semana pasada, Dolores Etchevehere, hermana del exministro del gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, donó sus tierras a pequeños productores, que ingresaron hace unos días junto a la mujer para iniciar sus actividades en la estancia.En este contexto y luego de lograr presuntamente, un acuerdo en cuanto a los bienes de la familia, anunció que donó el 40% de sus tierras para la instalación de una colonia agroecológica, denominada "Proyecto Artigas", en asociación con el MTE que lidera el dirigente social Juan Grabois.La madre de los Etchevehere y tres de sus hijos, quienes aseguran que su hermana ya cobró su herencia y no es titular de las propiedades familiares.Frente a la estancia "Casa Nueva", ubicada en la intersección de la Ruta 12 y acceso a Santa Elena, desde el mediodía se apostaron productores y ruralistas para rechazar la presunta usurpación, en el marco de la disputa familiar.Adentro, en tanto, se encontraban personas de Proyecto Artigas junto a Dolores Etchevehere.Alrededor de las 20.30,Miguel Piana, uno de los ruralistas que ingresó, comentó aque "vimos entre 38 y 40 personas en la entrada,".Todos los muchachos que estaban ahí eran sus invitados", remarcó.Asimismo, dijo que "no se veía mucho en la oscuridad, solo un auto que nos alumbraba, un poco de fuego y todos ellos en la oscuridad.".Cabe aclarar que los hermanos Etchevehere no ingresaron a la estancia. Al respecto, Miguel Etchevehere, explicó aque "hubo una comisión negociadora que entró, hablaron, pero no hubo novedades".Por otra parte, y respecto a la audiencia que se desarrolla en los Tribunales de La Paz, señaló que "".estuvo en La Paz para conocer más detalles acerca de la causa. Allí, el juez subrogante Raúl Flores, escuchó a las partes. La Fiscalía insistió en el pedido de restitución inmediata de la estancia Casa Nueva.Aún no hay definiciones al respecto. La audiencia se extendió por más de cuatro horas.