Doctor en Teología: "El Papa quiere evitar a toda costa la discriminación"

el Licenciado y Doctor en Teología Moral, Luis Anaya

Sociedad El Papa renovó su apoyo a la unión civil de parejas homosexuales

El Papa "distingue bien la unión civil de lo que es el matrimonio"

"Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso", planteó el Papa.Al respecto, y al ser consultado por, aseveró que este "no es un tema nuevo" en palabras del Papa Francisco.A entender de Anaya, el Papa "hace una clara distinción entre lo que es el matrimonio y la unión o convivencia civil. Precisamente porque el Papa está preocupado por la situación de las personas que pueden definirse homosexuales o que quieren vivir este tipo de vida, y quiere evitar a toda costa la discriminación o el juicio,Por eso el Papa habla de, y en algunas ocasiones implica a hijos".Dijo en el mismo sentido que el Papa "distingue bien la unión civil de lo que es el matrimonio. Él creo yo, busca diferenciar dos situaciones distintas: la del matrimonio, es la de la unión estable del varón y la mujer"."Ey en este caso, también el derecho de estas personas que quieren conformar una convivencia civil para poder tener un amparo jurídico, que el estado no los deje desamparados", afirmó Anaya, al analizar la postura que sentó el Papa.Anaya apuntó que esto surge a partir de una película que se presentó en estos días en Roma, de un cineasta de apellido Rubera, que ha estado con el Papa, han intercambiado comunicación. Rubera recoge en esta película distintos puntos, la pobreza, las personas excluidas, salir a las periferias existenciales, y las parejas gay, él mismo Rubera dice que distingue en Francisco, lo que es la doctrina de lo que es la actitud. La doctrina de Iglesia, de francisco no se ha modificado en nada, pero la actitud quiere ser distinta. El Santo Padre insiste en esto, en cómo miramos a la persona homosexual"., la palabra de Dios quera trasmitir. En el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis se habla de la creación del hombre y la mujer, se hace referencia a que dejarán padre y madre, sus familias, sus cosas, para hacerse ellos una sola carne, varón y mujer; y después eso está reafirmado en distintos pasos de la palabra de Dios. La Iglesia no puede modificar eso".