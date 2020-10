"La conectividad es al siglo XXI, lo que el petróleo fue al XX", dijo López

Gustavo López, Vicepresidente de ENACOM

La importancia de las TICs

Sobre la reunión

En el marco del plan de trabajo que ENACOM mantiene en todas las provincias con actores locales del ecosistema digital y la industria audiovisual, este viernes 23 de octubre se realizará una reunión virtual con pequeños y medianos empresarios, emprendedores TIC y cooperativistas.En diálogo con, brindó detalles del encuentro que se concretará a través de la plataforma Zoom y habló sobre el trabajo que se viene realizando en forma conjunta con la Provincia de Entre Ríos para llevar conectividad a amplios sectores del territorio."Vamos a hacer una charla con nuestro delegado, Juan Muga y las principales autoridades del ENACOM para contarles a todos cuáles son los nuevos planes que hemos sacado para llevar conectividad a barrios populares, a instituciones públicas, zonas de difícil acceso, corredores viales, y localidades de menos de 30.000 habitantes", indicó López."Queremos explicar qué planes tenemos en danza, cómo se puede acceder a los subsidios que entregamos para llevar conectividad, cómo financiamos la obra y cómo los vecinos de Entre Ríos van a poder tener mayor conectividad, trabajando tanto con Provincia como con los sectores privados. También vamos a contar los nuevos planes de normalización de radios. El Estado Nacional hará todo lo posible para que la conectividad esté al alcance de todos y tenemos un fondo de subsidios para las obras de infraestructura necesarias, tanto en barrios populares como en escuelas, comisarías, hospitales, que se hace con el sector público y para localidades de menos de 30.000 habitantes", remarcó.Sobre el trabajo que se realiza con la Provincia, López explicó que "estamos trabajando muy bien con el Gobierno de Entre Ríos y con Enersa. El otro día le aprobamos a la empresa Enersa la adjudicación de una frecuencia de radio enlace para que pueda dar internet en 9 localidades y que lleve adelante un plan de conectividad; pero a su vez estamos trabajando con los sectores privados ya sea cooperativos o pymes y en lo que va del año ya hemos entregado tres adelantos no reembolsables a distintos prestadores de la zona para llevar obras de infraestructura, de internet en distintas localidades".El Vicepresidente de ENACOM manifestó que la pandemia puso en escena a las empresas TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) "porque lo que se declamaba siempre que las tecnologías de la comunicación y la información eran imprescindibles, se volvieron claramente imprescindibles. No se puede estudiar, no se puede acceder al conocimiento ni a las plataformas, todo el sistema educativo depende de la conectividad; se han hecho muchos logros pero ahora hay que hacer las obras de infraestructura que están faltando".En tal sentido, dio cuenta que "el ENACOM va a invertir en estos 4 años unos 22.000 a 25.000 millones de pesos; ARSAT alrededor de 38.000 millones de pesos, es un monto importantísimo en infraestructura que ya lo estamos ejecutando".Además indicó que se está trabajando en la reglamentación del decreto N° 690 el cual contempla "una tarifa social de lo que llamamos un servicio universal obligatorio para las personas que menos tienen, para los que cobran una jubilación mínima o la AUH, todo ese sector va a tener una tarifa diferenciada, con un precio distinto y vamos a respetar la navegación gratuita (no consumo de datos) para todo el sistema educativo"."Hoy es imposible pensar en el desarrollo económico sin el acceso a internet", dijo el funcionario nacional.Finalmente, reflexionó: "La conectividad es al siglo XXI, lo que el petróleo fue al siglo XX. La era industrial necesitaba del petróleo, del gas y sus derivados para poder funcionar, por eso Irigoyen fundó YPF; hoy las tecnologías de la información y la comunicación son el petróleo del siglo XX al siglo XXI, por eso se fundó ARSAT".Entre las autoridades disertantes estarán por parte de ENACOM, Ariel Martínez, jefe de Gabinete; Javier Forlenza, director nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones; Pablo Urquiza, director nacional de Fomento y Desarrollo; María Sucarrat, subdirectora de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces (FOMECA); Natalia Vinelli, subdirectora de Proyectos Especiales y Mariano Fernández Ameghino, subdirector de Universalización de Servicios TIC. Mientras que Claudio Muga, Delegado de Entre Ríos, será el moderador.Durante el encuentro, las autoridades del Organismo detallarán las principales modificaciones que introduce el Decreto 690/20, informarán sobre los programas de financiamiento para obras y proyectos orientados al desarrollo de la conectividad en toda la provincia y responderán las consultas de los participantes.