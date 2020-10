Una ciudad argentina quedará totalmente a oscuras por un eclipse de Sol

El próximo 14 de diciembre un eclipse de sol dejará a oscuras la ciudad de Cutral Co, ubicada en Neuquén. Además, será el mejor punto del hemisferio sur para observar el fenómeno.



El sol quedará cubierto por la luna en un 97,98 por ciento de su disco. De esta manera, Cutral Co quedará a oscuras en horas del mediodía.



"En el centro geográfico de Cutral Co el eclipse solar será parcial aunque en un porcentaje elevado que alcanzará, cuando llegue a su máximo nivel, ni más ni menos que el 97,98 por ciento", detalla el sitio oficial Eclipse Solar2020.Org.



Luego, el sitio agrega que "allí, el espectáculo astronómico comenzará a las 11:45:25,5 segundos en tanto que a las 13:09:45,3 el Sol se verá eclipsado en su mayor porcentaje que será del 97,98 por ciento y a las 14:37:20,2 el evento celeste llegará a su fin".



El momento más impactante del fenómeno es cuando el sol queda 100% cubierto por la Luna. Sin embargo, no se apreciará desde todas la ciudades. Según detalló la misma fuente, en Neuquén será en las siguientes localidades: Junín de Los Andes - Malleo - Pilolil - Aluminé - Estancia San Ignacio - Las Coloradas - Sañico - Estancia La Negra - Zaina Yegua - Piedra del Aguila - Bajada Colorada.



Junín será la primera localidad que recibirá la fase total. Por su parte, el balneario rionegrino El Cóndor, ubicado en cercanías de Viedma, será la última localidad habitada del país y el continente sudamericano en ver el Eclipse Total. "Desde el centro geográfico de El Cóndor la fase total del eclipse -cuando el disco de la Luna tape 100% al disco del Sol- comenzará puntualmente a las 13:24:31,7 (Hora Oficial Argentina) y, durante un tiempo total de 1 minuto 49,2 segundos, en pleno día se hará de noche", explicaron desde el sitio.



Asimismo, Sierra Colorada, en Río Negro, será "el mejor punto geográfico del planeta" para apreciar la fase total del eclipse "debido a que allí su duración, de 2m 0,97s será la máxima", según publicó Lmneuquen.