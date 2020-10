El Papa renovó su apoyo a la unión civil de parejas homosexuales

El papa Francisco renovó el apoyo a la unión civil entre personas del mismo sexo y planteó su respaldo a que haya una ley "de convivencia civil" para los gays.



"Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso", planteó el Papa en el documental "Francesco", del director ruso Evgeny Afineevsky que estrenó hoy en el Festival de Cine de Roma.



"Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso", señaló Jorge Bergoglio en el film que repasa varios ejes de su pontificado.



En 2018, el Papa ya había planteado una postura similar en un libro de entrevistas publicado por el sociólogo francés Dominique Wolton.



"El matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Este es el término preciso. Llamemos a las uniones del mismo sexo 'unión civil'", había sostenido entonces el Papa.



Antes, en 2013, días después de asumir su pontificado, Francisco ya había planteado también su apoyo a la unión civil en una llamada telefónica que le hizo al teólogo Marcelo Márquez.



"Me dijo 'estoy a favor de los derechos de los homosexuales y en cualquier caso, también apoyo las uniones civiles de los homosexuales, pero creo que Argentina no está lista para el matrimonio legal'", dijo Márquez entonces, sin ser desmentido por el Vaticano.