Rosario registró más del doble de casos de coronavirus que Capital Federal

Rosario registró este martes otro nuevo récord de casos con 1.375 en una jornada, cifra que representó más del doble de los contagios que se notificaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se consolidó en el epicentro del coronavirus en el país. A ello hay que agregar otro dato alarmante: 49 muertos con Covid-19 informados en una jornada. El sistema de salud quedó al límite del estrés.



En este contexto, con un fuerte debate en torno a presionar o no el "botón rojo" y restringir actividades; ¿qué pasará a partir del sábado? El ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, adelantó que "todo dependerá de la utilización de las camas críticas y el estado general del sistema. Por ahora, resiste la demanda, sabiendo que no sobra nada y que la situación va a seguir siendo compleja por unas semanas", admitió.



En tal sentido, la ministra de Salud, Sonia Martorano, analizó el escenario de volver hacia atrás. "En un contexto de 7 meses de convivencia con el virus, tomar medidas restrictivas es algo que deberá hacerse con mucho juicio y cuidado".



Los números resultan contrastantes: 1.375 casos en Rosario (2.928 a nivel provincial) y 663 casos en Caba. Y lo que es peor: de las 65 muertes con coronavirus informadas en la provincia, 49 se produjeron en la ciudad.



Con sólo retrotraerse un mes, las estadísticas también generan preocupación.



El 18 de septiembre la Secretaría de Salud indicaba los siguientes datos: Rosario tenía 3.098 casos activos, 107 fallecidos y una tasa de mortalidad del 0,92 por ciento.



Un mes y unos días después, los datos del Ministerio de Salud santafesino sobre la ciudad ponían en comparación datos preocupantes: 7.521 casos activos, 453 muertos con coronavirus y una tasa de letalidad del 1,16 por ciento. Es decir que mientras se sostienen mil casos diarios en los últimos días; a lo largo de este mes hubo que lamentar 346 víctimas que se habían infectado con el virus.



Los datos sobresalen en un contexto de fuerte debate que comenzó esta semana con las declaraciones del secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana (propuso una restricción rígida por 15 días para aliviar el estresado sistema de salud) y continuó con el consenso absoluto de la Asamblea de Trabajadores de la Salud Colectiva (participan profesionales del ámbito público y privado) que vienen reclamando formas más activas de administrar la pandemia.



Frente a esta propuesta cada vez más intensa de ir a un escenario de "botón rojo", la ministra Martorano fijó la postura a nivel provincial. "Esta semana vamos a medir muy de cerca la situación epidemiológica no sólo con los indicadores habituales sino muy puntualmente el porcentaje de ocupación de camas, que es lo más crítico y lo que tensiona mucho más el sistema de salud", señaló.



Estos días cruciales la cartera sanitaria hará un seguimiento más minucioso de las variables para luego elevar un informe al gobernador Perotti "para poder tomar las medidas más correctas para la situación que sea necesaria. Si hay que volver hacia atrás se hará, pero sabemos que en un contexto de 7 meses de convivencia con el virus. Por eso tomar medidas restrictivas es algo que deberá hacerse con mucho juicio y cuidado", resaltó Martorano.



La ministra también puso de relieve que el sistema de salud viene tensionado y con ocupación muy alta de camas de internación. "Sin embargo, hasta la fecha todos los pacientes fueron atendidos en forma correcta en su lugar de origen sin derivaciones. Estaremos monitoreando de cerca", había señalado la funcionaria este lunes en Rosario.



Cauto y medido, el ministro Michlig le dijo ayer a este diario: "Por ahora no hay cambios. Las medidas rigen hasta 25 de octubre.Todo depende de la utilización de las camas críticas y del estado general del sistema. Por ahora, resiste la demanda, sabiendo que no sobra nada, y que la situación va a seguir siendo compleja por unas semanas".



Por su parte, Martorano le apuntó a las inconductas sociales como foco principal de propagación del virus. "Hay mucha gente comprometida y que cumple la normativa, pero nos preocupa fundamentalmente la gente joven que no cumple", dijo para finalizar: "La situación no sería para nuevas medidas sino para analizar cuáles continúan y no incorporar nuevas".



Destacan el trabajo del 0800



Desde el comienzo de la pandemia en Santa Fe el 0800-555- 6549 recibió más de 600 mil consultas para ser resueltas desde diferentes áreas. El secretario de Salud, Jorge Prieto, destacó que "el 65 por ciento de los casos positivos se detectaron gracias a la línea gratuita. Ese fue el mecanismo por el cual se detectaron gran cantidad de pacientes. Gracias a ello se pudo realizar detección precoz, indicaciones de aislamiento, derivaciones de los mismos con asistencia a los sistemas alternativos de internación (centros de aislamientos). Además se pudo contactar con contactos estrechos de estas personas que se encuentran en aislamiento", dijo.



De un total de 601.671 llamados, 422.823 no han sido derivados (70,27%), es decir que se resuelven en la primera línea de operadores. Asimismo, 138.131 fueron derivados a médicos y médicas (22,96%), 501 fueron enviados a profesionales de salud mental (0,08%) y el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) recibió la derivación de 40.216 llamadas (6,68%). Prieto destacó el trabajo de cada uno de los operadores del call center. (La Capital)