Ratifican que la ocupación en terapias intensivas sigue estable en Entre Ríos

Sociedad Detalle por localidades de los 349 casos de coronavirus en trece departamentos

La secretaria de Salud, Carina Reh, brindó precisiones acerca de la situación actual en Entre Ríos en relación al coronavirus. Debido a la creciente demanda, en las semanas anteriores, de camas de terapia intensiva, principalmente en los efectores de Paraná, Reh sostuvo que la ocupación asciende al 80 por ciento; mientras que en la provincia promedia aproximadamente el 60 por ciento (un 35 corresponde a pacientes respiratorios infectados por Covid-19, y el resto son pacientes que acusan otras patologías).Esto significa que la provincia se mantiene estable ya que la dinámica ha originado diferentes tasas de ocupación en otras localidades. No obstante, Reh indicó que la atención no sólo debe centrarse en este aspecto, debido a que la estrategia sanitaria comprende diferentes ejes y numerosas actividades para afrontar la pandemia.En este sentido, destacó la importancia de contar con una red adecuada de unidades críticas para poder atender toda la demanda asistencial. Y agregó: "Estamos viendo que los pacientes de riesgo y adultos mayores se complican más rápidamente y demandan internación en cuidados críticos. Esto se debe a que en primer término, la circulación de las personas de las diferentes localidades no ha disminuido lo suficiente, por lo que es necesario poner en alerta a todo el sistema de salud y a la comunidad en general".Dicha resolución fue remitida a cada una de las entidades para poner en vigencia y conocimiento los alcances de la misma. Sobre esta normativa, Reh manifestó que los profesionales tratantes y las entidades nosocomiales deben garantizar la posibilidad de llevar adelante las diferentes prácticas quirúrgicas en el marco de la salud integral de cada uno de los pacientes que requieran de estos procedimientos.