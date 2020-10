Video: Venció al cáncer y quiere transmitir su mensaje lleno de esperanza

Fernando Alegre tiene 26 años. Es de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe y el pasado 25 de septiembre fue una fecha muy especial para él y su familia ya que "venció al cáncer", enfermedad que lo tuvo muy mal y por la cual los médicos le daban un pronóstico de vida de 3 meses a un año.



En diálogo con el programa Mediodía de Noticias de Elonce TV, el joven, que ahora se dedica a la música, contó cómo fue esa lucha y dejó un claro y esperanzador mensaje para aquellas personas que están atravesando una complicada situación de salud.



En el año 2017 le diagnosticaron cáncer de hígado en etapa 4 con metástasis en varias partes de su cuerpo, se sometió a un tratamiento de quimioterapia muy invasivo, lo cual le trajo como consecuencias la pérdida del cabello y de peso; además debió hacer mucho tiempo de reposo.



En los comienzos, Fernando tenía todo el apoyo de su familia, pero "al año de mi tratamiento falleció mi mamá y eso me noqueó". Pero lejos de darse por vencido, sacó fuerzas "de donde no las tenía" para cumplir con una promesa familiar: Un día en que estaba internado, luego de su primera quimioterapia, "estaba muy débil y lloraba todo el tiempo, y mis padres también, lloraban junto a mí. Entonces hicimos la promesa de "sonreír, pase lo que pase", pensando que Fernando se iba a ir en poco tiempo, pero fue su mamá quien partió. Y gracias a esa promesa, volvió a sonreír y sobreponerse a pesar del triste y doloroso momento.



"Uno piensa que le toca todo a uno solo, pero hay mucha gente que está pasando por un mal momento. Yo estuve a punto de no respirar más, me mandaron a casa y dijeron que me dieran morfina cada vez más hasta que me vaya quedando dormido, y no fue así".



"El médico te puede dar un diagnóstico pero uno no sabe lo que va a pasar. A mi me dieron un año de vida, y acá estoy, tres años después y quiero que este mensaje le de esperanza a mucha gente. Tenés dos opciones, te tirás o seguís y yo tenía que cumplir la promesa de mamá y lo logré". El amor por la música Fernando tiene un grupo musical junto con su hermana, se llama "Adelina Me Gusta". Contó que juntos cantan desde chiquitos, cuando hacían del Dúo Pimpinela.

Ahora hacen música al estilo de cumbia santafesina, y por la pandemia debieron suspender todos los shows que tenían previstos para la promoción del nuevo trabajo.



En el video, la entrevista completa.