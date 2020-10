Altas temperaturas: "Un perro es como un niño, el calor le afecta mucho"

Las altas temperaturas afectan no solo a las personas sino también a las mascotas, es por ello que es muy importante cuidar a los animales para que no sufran golpes de calor. La veterinaria Carolina Lell brindó una serie de consejos para llevar a cabo en días muy calurosos."Va a ser un verano terrible tanto para las personas como para los animales, los propietarios deben cuidar a sus mascotas, cambiarle el agua, asegurarle sombra para que no levanten temperatura y pueden llegar a tener más de 40º y corre peligro su vida", argumentó la veterinaria aEn este sentido, refirió: "La forma en que los animales eliminan el calor es por el jadeo, no tienen glándulas sudoríparas como los humanos, y a veces es tanto el calor que no logran elimínalo de todo el cuerpo, y pueden tener fallas multiorgánicas".Además, señaló que "es muy importante mojarlos, pero no con agua helada, y llevarlo al veterinario".En cuanto posibles síntomas dijo que "cuando sufren un golpe de calor pasan mucho tiempo acostados, tienen el cuerpo caliente, no responden y presentan un jadeo excesivo"."Los perros que más sufren son los de pelo corto, al contrario de lo que se piensa, además a los perros lanudos deben mantenerlos peinados y no raparlos", mencionó Lell.Sobre la alimentación apuntó que "es mejor darle bien temprano alrededor de las 7 de la mañana y luego de nochecita"."En el caso de sacar los perros a pasar es recomendable llevar una botella de agua para que puedan refrescarse, así toman durante la caminata no después", sumó.Además, manifestó que "si se los lleva en vehículos es muy importante prender el aire acondicionado y bajo ningún concepto trasladarlos en el baúl".Al finalizar, la especialista indicó que es muy importante realizarle controles veterinarios correspondientes y colocarles las pipetas adecuadas.