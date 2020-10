Nacieron tres guacamayos rojos en el Iberá, a 150 años de su extinción silvestre

La fundación Rewilding Argentina comunicó este domingo el nacimiento de tres guacamayos rojos en su reserva de los Esteros del Iberá, en Corrientes, "probablemente" los primeros en nacer tras 150 años de extinción en estado silvestre, indicó la institución, que celebró el "gran paso" para recuperar la especie."Una pareja de guacamayos rojos sacó adelante 3 huevos, que eclosionaron y dieron lugar a los tres primeros pichones silvestres en libertad, algo que no ocurría probablemente hace más de 150 años en nuestro país", informó hoy Rewilding Argentina a través de un comunicado.La fundación, que tuvo origen en The Conservation Land Trust del fallecido Douglas Tompkins, inició en 2015 el trabajo científico para reintroducir el guacamayo rojo en el Iberá."El nacimiento de estos pichones silvestres en Parque Iberá es un gran paso para la recuperación de la especie en Argentina", indicó la organización, que había comunicado a fines de junio pasado la liberación de cinco ejemplares de esa ave.En mayo de este año se registró la puesta de un huevo por parte de una pareja de guacamayos liberada en un portal de acceso a los esteros denominado Cambyretá, mientras que en 2019 se observaron los primeros tres huevos de un casal que representó la primera unión que comenzó a utilizar y defender una caja nido instalada por la fundación.Fueron los primeros eventos reproductivos registrados en el proyecto y aunque no prosperaron, se determinó que eran "viables". Fuente: (Télam).-