Piden unificar criterios de circulación entre las provincias

Desde el bloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, solicitaron al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro que tome medidas urgentes y necesarias para impedir que los gobernadores cierren las rutas interprovinciales.



El diputado Mario Negri señaló que hay una enorme preocupación por esta situación que "es inconstitucional" y no permite circular libremente por el país, como lo establece la Constitución.



"Están claro los inconvenientes, pero lo cierto es que en nombre del federalismo no se puede decir a cada provincia que haga lo que quiera, porque hay un atentado contra las familias y la propia producción", subrayó.



En ese sentido recordó los casos que pasaron en Córdoba y San Luis, y el más reciente de un joven cordobés que quiso reunirse con su familia en Formosa y murió al intentar cruzar a nado el río Bermejo.



"Hay una situación que parece de fines del siglo pasado y el Gobierno nacional y las autonomías de las provincias debiera convocar a los gobernadores y aplicar un protocolo nacional", opinó.



Para el diputado, en estos siete meses, "en nombre de la autonomía provincial", el Gobierno nacional se quitó de encima la responsabilidad y por eso piden que ahora se unifiquen criterios que permita a los ciudadanos circular con más libertad de un territorio a otro.

Creo que se puede conversar con los gobernadores y acordar un protocolo de circulación



"Me parece que una cosa es la legítima preocupación que haya controles, y me parece perfecto, pero pasar al otro extremo uno ve las consecuencias", concluyó.



La carta enviada a De Pedro, señala: "Rutas nacionales bloqueadas, rutas provinciales valladas, zanjas rodeando ciudades y terraplenes para impedir el paso demuestran una restricción de derechos impensable aun durante una emergencia sanitaria. No puede legislarse sobre la ilegalidad, no puede pretenderse que se colapsen los estrados judiciales con amparos como única opción viable de solución".