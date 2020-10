Controles de tránsito: Policía no considera válidas las fotos de documentación

Foto: Licencia de conducir digital Crédito: Argentina.gob.ar

La digitalización de diferentes trámites y documentación se extendió con mayor incidencia en el último tiempo, al punto de que el gobierno nacional ha propiciado que muchas presentaciones sean válidas mediante el uso de Internet. Lo propio ocurrió con aquellos papeles que son obligatorios al momento de transitar. La Provincia de Entre Ríos -a través de la firma de convenios- ha adherido a las nuevas políticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Modernización.



En cuanto a la práctica de la disposición y llevando claridad a los conductores, el Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Enzo Gutiérrez, precisó: "Se implementó la posibilidad de presentar la documentación de manera virtual, ante la eventualidad de un control policial o de inspectores de tránsito. Se exige Cédula de Identificación del Automotor, Licencia Única de Conducir en vigencia y seguro obligatorio también en vigencia. En su mayoría, disponen de la documentación en la versión carnet, pero poco a poco se va incrementando la exhibición virtual o al menos la consulta de cómo funciona".



El funcionario policial aclaró que "no se admiten como válidas las fotografías del soporte papel correspondiente a cada documentación exigible, sino que quien es controlado, debe exhibir la imagen original que suministra cada aplicación. De esta manera, podemos constatar información actualizada y que no ha sido adulterada".



Ahondando en la correcta utilización de esta alternativa habilitada por el Estado Nacional, Gutierrez detalló: "La Licencia Única de Conducir en su versión digital se encuentra en la App "Mi Argentina". El usuario descarga la misma en su teléfono, crea una cuenta y valida su identidad, accediendo así al carnet, que conlleva un Código QR con actualización cada 24 horas. En el caso de la Póliza Digital, deberá hacerse lo propio por medio de la aplicación "Mi Seguro", habilitada al efecto por la Superintendencia de Seguros de la Nación".



El funcionario indicó a FM Estación Plus Crespo que "la documentación virtual no elimina la validez de los carnets físicos, sino que se presentan como una alternativa más ágil y práctica, tanto para el conductor como para la autoridad que lleva adelante el control".