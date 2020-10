Viajó con coronavirus en un avión y responsabilizan a Tierra del Fuego

Desde Aerolíneas Argentinas dijeron que en Buenos Aires se cumplió con todos los controles y que la falla en el control fue por parte de los empleados de la Casa de Tierra del Fuego, encargados de chequear los certificados de los pasajeros y pasajeras en el check in.



"Se trata de una medida provincial. Las provincias se encargan de que se cumplan lo que ellos determinan para el ingreso a sus jurisdicciones.

Nosotros no tenemos poder de Policía. De hecho, podemos probar que sobre esa pasajera se les advirtió que no tenía domicilio en la provincia a la que viajaba y, aún así, le permitieron subir al avión", aclaran desde la línea de bandera y afirman desconocer los motivos que le permitieron llegar a destino.



Hace poco más de un mes y medio, Tierra del fuego exige certificado negativo del virus con hasta 72 horas de antigüedad, o test de anticuerpos, y domicilio en la provincia.



"El control del certificado de PCR negativo para el ingreso a Tierra del Fuego siempre estuvo en cabeza de personal de la provincia. Desde el momento es que se estableció dicho requisito, mediante una resolución provincial, fue personal de la provincia el que se hizo presente en el aeropuerto para controlar, previo al trámite del check in, que los pasajeros posean el certificado correspondiente. De esa manera, se realizaron los controles en el día de la fecha con personal provincial en la terminal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza", apuntaron desde Aerolíneas.



El gobierno fueguino, que marcó el error por parte de Aerolíneas, no de sus funcionarios, le dijo a Clarín: "Nosotros no vamos a echarle la culpa a Aerolíneas. Vamos a presentarnos como querellantes en la denuncia contra la pasajera". La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue quien inició la denuncia penal en contra de quien viajó cuando no debería. No hay datos sobre si su autoaislamiento está siendo bajo custodia. Este diario intentó comunicarse con la ministra de Salud de la provincia, Judith Di Giglio, pero no hubo respuesta.



La pasajera que desató lo que podría ser un "escándalo epidemiológico" al llegar al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, en Ushuaia, mintió en la declaración jurada al no informar sobre su certificado positivo.



Vale recordar que los vuelos especiales de cabotaje que realiza la compañía de bandera desde el inicio de la pandemia son solicitados por las gobernaciones y autorizados por la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) y realizados por Aerolíneas Argentinas. Todo en el marco de los protocolos diseñados a partir de las recomendaciones de IATA (International Air Transport Association), ACI (Airport Council International), OMS (Organización Mundial de la Salud) y el Ministerio de Salud de la Nación.



Tierra del Fuego, por tratarse de una isla, fue una de las provincias que más vuelos especiales requirió durante lo que va del aislamiento, con el objetivo de no perder conectividad con el resto del país.