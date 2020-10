Covid en Rosario: el escenario epidemiológico es de máxima tensión

Aún los picos de contagios diarios que no ceden y superan los 1.200 positivos de Covid-19 cada 24 horas. Solo en la última semana la ciudad ya sumó cien nuevos fallecidos por coronavirus. La tasa de letalidad en Rosario, un indicador que hasta septiembre se mantuvo por debajo del 1 por ciento, ya había pasado al 1,1 por ciento el viernes anterior y en las últimas horas, en el informe elaborado por la Secretaría de Salud Pública de las Municipalidad, volvió a moverse al 1,15 por ciento. El tiempo de duplicación de casos que se venía con una tendencia a extenderse, volvió a acortarse 24 horas: de 23 a 22 días. Ya hace siete días las autoridades sanitarias habían alertado que la provincia, con Rosario como el mayor aglomerado urbano, atravesaba el momento más "álgido", un punto en el que insistió en las últimas horas la ministra de Salud provincia, Sonia Martorano, al señalar al sur santafesino como el "epicentro" de la pandemia en el país.



Entre los datos que mejoraron, está la caída de la ocupación de camas en el sector público, que ya está por debajo del 90 por ciento después de muchas semanas pisando el ciento por ciento de ocupación. Sin embargo, la explicación ese descenso es la disposición de nuevas plazas en la red de salud a través de un convenio con el sector privado.



Así el escenario epidemiológico en la provincia y la ciudad, fundamentalmente como planteó Martorano en las localidades del sur provincial, no cede y continúa siendo de máxima tensión. Tal es así que desde las asambleas de trabajadores de la salud no dejaron de señalar en los últimos días la necesidad de volver a la restricción de actividades.



Indicadores que no mejoran



Mientras este fin de semana Argentina se encamina al millón de contagios acumulados, el último corte era de 949.063, Santa Fe continúa tercera con 72.027 casos, de los cuales 18.748 están activos. La provincia acumula 756 fallecidos con una tasa de letalidad que se mantiene en el 1 por ciento, y también sosteniendo un alto porcentaje de recuperados (74%).



Con 35.098 casos acumulados y 7.143 activos, Rosario acumula el 50 por ciento de los positivos de la provincia, y sostiene desde hace tiempo un alto porcentaje de recuperados, incluso algunos puntos por encima de la provincia (78,4%).



Sin embargo, la tasa de letalidad que estuvo por debajo de un dígito desde el inicio de la pandemia y a lo largo de septiembre, ahora se mueve poco y lo hace lo hace hacia arriba. De hecho, ese indicador alcanzó el 1 por ciento durante la primera semana de octubre, alcanzó el 1,1% siete días más tarde, y en las últimas horas volvió a moverse hacia arriba ubicándose en 1,15%.



En apenas una semana, la ciudad acumuló casi un centenar de fallecidos, pasando de tener 310 muertos en la segunda semana de octubre a 407, en el último corte realizado por las autoridades sanitarias municipales.



Aunque mínimo, otro de los indicadores que se movió fue el tiempo de duplicación de casos que se venía extendiendo, había pasado de 16 a 23 días, y que en la última semana volvió a acortarse a 22.



Con más del 60 por ciento de los positivos confirmados por circulación comunitaria del virus, el crecimiento de los casos sigue siendo parejo en toda la ciudad, aunque en el centro y en los barrios de los distritos oeste y noroeste, que están entre los más densamente poblados, es donde se viene registrando un mayor número de contagios.



Instituciones cerradas



Donde también sigue habiendo tensión es la cantidad de activaciones de alerta en instituciones cerradas, lo que incluye 183 geriátricos con casi cinco mil, tres refugios personas en situación con 42 personas, 7 hogares para personas con discapacidad con 183 residentes, el centro de protección con una docena de mujeres alojadas, y 8 instituciones de salud mental, y 6 hogares de menores y adolescentes con 51 jóvenes.



En esos espacios de tener 41 alarmas activadas entre junio y julio, el número se disparó a 34 solo en agosto, se duplicó en septiembre a 60 activaciones; lo que obligó a desplegar protocolos y testeos tanto entre los residentes y el personal, y que tuvieron su principal foco en las residencias de adultos mayores.



Transcurrida ya la mitad de octubre, las activaciones se mantuvieron en 25, un número que de mantenerse a ese ritmo llegará a fin de mes con una merma, aunque sin bajar el nivel de tensión en el sistema, sobre todo teniendo en cuenta que se trata allí mayoritariamente de adultos mayores y personas con riesgos aumentados frente al coronavirus.



De hecho, solo en septiembre murieron 116 residentes de esos espacios del total de 175 fallecidos contabilizados a lo largo de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y lo que va de octubre. (La Capital)