La increíble historia del "Chavo metalero" y el meme que le cambió la vida

Todo comenzó con alguien que lo vio parecido al Chavo del 8, puso su foto al lado de la de Chespirito, el inolvidable Roberto Gómez Bolaños, y el chiste pegó. La broma se viralizó y llegó a ojos de todo el mundo, literal. A los 55 años de edad, el músico y productor Claudio González, un rockero de Moreno al que todos llaman Phil, le debe a ese fenómeno la posibilidad de cambiar su vida para siempre."En dos días puedo ganar la que junto en todo un año", le reconoce a Clarín desde su casa, un rato antes de subirse al colectivo para reunirse con Maxi, el hombre que "le está manejando la prensa"."Me está dando una mano porque es impresionante la cantidad de llamados que empecé a recibir, de notas, proyectos, invitaciones...", se excusa Phil, que le debe su apodo a una remera de la banda Pantera que lució en un show, hace casi 30 años, en el arranque de su carrera.Paradoja del destino, hoy hay remeras con su rostro. "Un amigo tiene un local que hacen remeras estampadas, de sublimado. Me tiró la idea y le dije que le diera para adelante. Porque la cosa está jodidísima, entonces de paso le doy una mano", cuenta Phil."No contaban con mi aspecto", dice la más graciosa de todas, con Phil sosteniendo una especie de martillo que imita al famosísimo "chipote chillón" del Chapulín Colorado. "Las frases no las pensé yo, fueron las hijas de mi amigo, yo no tengo nada que ver", se ríe Claudio, con humildad.El meme le hizo vivir las situaciones más inverosímiles, como que aparezcan perfiles falsos en las redes sociales con su nombre. O que de repente escuche a gente hablando de su existencia sin saber que él está allí presente, con su tapaboca cubriendo su ya famoso rostro."Al principio no me gustó mucho la joda, te lo tengo que reconocer. No me gustó verme en ese lugar, pensé que era con mala onda o una gastada. Si yo no jodo a nadie, porque me vienen a joder a mí. Pero empecé a darme cuenta de que la mayoría son mensajes recopados, y más en este momento de m...", cuenta Phil, que al comienzo de esta historia difundió un video quejándose de la exposición.Pero atención, porque el clon del Chavo no se anda con vueltas: "Y si alguno se pasa de vivo, yo lo invito a que lo hablemos personalmente, no hay ningún problema. ¿Pero sabés qué pasa? Hay mucho guapo de teclado, ¿entendés? Después son los primeros en salir corriendo", asegura.Mucho de eso se vio en Twitter, la red donde más se suele caer en ese tipo de bromas y chistes en los que no se mide a quién se hace daño. ¿Un ejemplo? Hace poco, Horacio Cabak puso una foto suya al lado de otra de Phil con la leyenda: "Antes de la pandemia, después de la pandemia"."¿En serio? Mirá vos... No lo vi, no lo vi, todo bien. Pero es lo que te digo, atrás del teclado son todos picantes. Es un buen conductor. Yo lo invito a que me haga ese chiste en la cara a ver si se anima... ¡no le da la nafta!", se la juega Phil.Al Chavo del 8 lo miraba de chico, y hasta hace poco lo dejaba un rato en la tele si se lo encontraba haciendo zapping. Ya avisó que, si es por trabajo, no tiene drama en disfrazarse para dar vida al personaje, uno de los más emblemáticos de América Latina. "Eso sí, hay una sola cosa que no negocio: la peluca no se toca", advierte el metalero, tocándose las mechas."Yo no siento que me cambió la vida pero sí que tengo una oportunidad increíble para dar un salto, hacer otra cosa completamente distinta a la que hacía", reflexiona Phil, cantante de la banda Perfectos Extraños.Dio notas a medios de todo el continente, incluso de los Estados Unidos, y los mexicanos esperan ansiosos la presencia del "doble del Chavo" en su país. Es un hecho: ni bien pase la pandemia y vuelvan los viajes al exterior, a Phil se le abre un mundo nuevo."Hay una convención de dobles que ya me contactó... Pero no es que voy a ver qué pasa. Son eventos repower, con invitados grosos y pagan muy bien. Quizás en dos días puedo ganar la misma que acá tardo en juntar todo el año. Parás en hoteles cinco estrellas, de repente estás desayunando y en la mesa de al lado está Sylvester Stallone, reloco", fantasea el rockero, entre risas.Entre la lluvia de propuestas que recibió el Chavo argento figura, por ejemplo, su participación en una película junto a María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, los actores que interpretaron a la Chilindrina y Quico. "Sí, hay algo, una coproducción, pero no puedo decir nada todavía, está todo parado por la pandemia", dice Phil, soltando algún insulto. Del proyecto también formarían parte Carlitos Balá y Panam.Soltero y sin hijos, la única traba que tiene Phil para dar este salto es el gran amor de su vida: el heavy metal. ¿Podrá combinarlo con su posible ingreso al fandom del Chavo? "Yo espero que sí porque no podría vivir sin la música, y esto que me surgió ahora de recasualidad es una posibilidad que no puedo dejar pasar", explica Phil. Fuente: (Clarín).-