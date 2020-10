Largas filas y faltantes de medicamentos en la farmacia del Hospital San Martín

En la farmacia del Hospital San Martín de Paraná,registró largas filas de personas esperando para retirar medicamentos, algunos de ellos dijeron que llevaban más de dos horas en el lugar.Cabe recordar que el horario de atención de la farmacia es de 8 a 15."Todos los meses es lo mismo, espero alrededor de una hora y media para buscar los medicamentos, en cualquier horario que venga hasta acá pasa lo mismo", sentenció uno de los presentes aA su vez continuó: "Retiro todos los meses remedios de la presión y no me pueden faltar".Por su parte, una mujer que se encontraba en el lugar, indicó que "estoy hace más de media hora, y todavía me falta, no es siempre lo mismo hay días que son más rápidos"."Hace dos horas que estoy haciendo cola para retirar la medicación y cuando llegó mi turno me dicen que no hay. Hace cinco días que no puedo tomar levotiroxina y voy a tener que seguir así", sentenció una mujer.Y resaltó: "No puedo compararla, y ahora me quedó sin medicación. Los trabajadores tendrían que salir e informar cuando no hay más medicamentos así no esperamos sin sentido".En tanto un hombre manifestó: "La loca es larga y hay mucho tiempo de espera"."Vengo a retirar levotiroxina de 50ml. Hay muchas personas porque el horario es reducido, creemos que atienden dos personas por vez", explicó.Sobre la modalidad de atención, una joven dijo: "Los martes hacen la receta y los viernes podés retirar los remedios".