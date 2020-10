Video: El amor traspasa pantallas: Testimonios de madres y el vínculo con sus hijos

Los adultos mayores son uno de los grupos de riesgo que más deben cuidarse en esta pandemia de coronavirus, desde el inicio del confinamiento muchas instituciones geriatrías comenzaron a utilizar diversos métodos para que los residentes puedan tener contacto con sus familiares.En la previa del Día de la Madrerecogió dos testimonios: el de Catalina que está internada en una residencia geriátrica en Paraná y el de Dora que vive en su casa en Concepción del Uruguay. Ambas hace muchos meses que no ven a sus familiares y se comunican con ellos a través de videollamadas.Tanto Dora como Catalina, manifestaron que lo que más extrañan en esta pandemia es poder tener el contacto presencial con sus familiares y poder abrazarlos."Gracias a Dios podemos hablarnos a través de una pantalla, no nos tocamos, pero vernos ya es algo", contó Catalina quien está alojada en una residencia geriátrica.Para que los residentes puedan contactarse con sus familiares, muchos trabajadores hacen de nexo para que ellos puedan realizar las llamadas, "Queremos asegurar el vínculo y que los adultos mayores se sientan contenidos", señaló una Trabajadora Social, Ana Laura Cazzorla.En tanto Dora, que vive en Concepción del Uruguay y una de sus hijas vive junto a sus nietas en Buenos Aires relató que "las extraño un montón no las veo desde febrero, pero ahora toca cuidarse". A su vez contó que todos los días mantiene el contacto con su hija a través de mensajes y muchas veces hacen videollamadas.Silvia, la hija de Dora contó que su mamá logró sobrepasar cualquier tipo de barrera tecnológica, se abrió una cuenta de Facebook y ahora está aprendiendo a usar zoom para poder seguir en contacto.Al finalizar Dora reflexionó: "Mis hijos y nietos son la razón de mi vida, a los que están lejos los extraño mucho, son besos y abrazos que no puedo dar".