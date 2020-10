La historia de Mingo: a los 70 años y tras 60 días en terapia venció al covid 19

Domingo Della Gustina, "Mingo" para su familia, sus amigos, sus vecinos y muchos desconocidos que rezaron por él o mandaron energías positivas, ya está en su casa. El hombre tiene 70 años y venció al coronavirus luego de estar 60 días internado en terapia intensiva.Este jueves al mediodía, recibió el alta del Sanatorio Santa Fe donde se encontraba internado. Y su llegada a la ciudad de Santo Tomé donde reside no pasó inadvertida. A Mingo lo esperaba gente querida, parte de su familia, vecinos y su amada esposa Stella, a quien no veía desde su partida el 15 de agosto, cuando lo internan en el Hospital Cullen por dar positivo para Covid-19 y presentar síntomas severos.Sebastián Della Gustina, uno de los tres hijos del matrimonio contó que la internación de Mingo estuvo dividida en dos nosocomios diferentes. Primero pasó 30 días internado en el Hospital Cullen y luego la misma cantidad de días en el Sanatorio Santa Fe."Mi papá entró al Cullen el 15 de agosto por Covid-19. Le hicieron como 4 hisopados porque el bicho no se iba. Recién a los 28 días negativizó y pudimos trasladarlo al Santa Fe. Obviamente nunca pudimos verlo. De los 60 días que estuvo internado, más de 40 estuvo inconsciente. Y siempre muy grave. Cuando nos avisaban las novedades nos decían que de esa noche no pasaba, que fuésemos fuertes. Pero el fuerte fue él, que acá está en su casa", dice.Stella, esposa de Domingo y madre de Sebastián, Federico y Lorena Della Gustina también tuvo Covid-19, pero en ella la enfermedad se presentó como una gripe fuerte. No tuvo que ser internada, sino permanecer aislada en su casa siguiendo estrictamente lo que le decían los médicos. Sobre cómo pudieron haberse contagiado, Sebastián dice no saberlo.El 19 de septiembre "Mingo" cumplió 70 años. Recién ese día, y luego de un mes sin ningún tipo de contacto con él, su hija Lorena pudo verlo menos de 5 minutos y transmitirle fuerzas para pelearla y no abandonar la batalla.La historia de Domingo conmueve tanto porque es el primer paciente de la provincia de Santa Fe que logra vencer al coronavirus luego de estar muy comprometido y tener dos meses de internación. Ahora, dice Sebastián, viene una etapa que no será fácil pero sí diferente: la de la recuperación."A partir de ahora tiene que agarrar fuerza su organismo. Ya nos dijeron que van a ser unos 3 o 4 meses de rehabilitación. Por suerte su cabeza está perfecta. Lo que tiene es una fuerte debilidad física, porque estuvo 60 días internado, y una traqueotomía, porque tuvo una infección pulmonar muy grave. Todo recuperable", señala su hijo. Y agrega: "Además tiene 6 nietos que son su locura, y que le van a dar todas las fuerzas que necesita para salir adelante de nuevo".Domingo Della Gustina es un hombre muy querido en Santo Tomé. A lo largo de sus 70 años cosechó muchos amigos."Mi abuelo tenía una fábrica de sillas de caño y sillones de playa. Mi viejo lo ayudaba mucho. Todos los años se iban a Necochea o a otros lugares de la costa a vender sillones en el verano. Después, cuando fue más grande, trabajó en la Municipalidad de Santo Tomé? Estuvo en la comisión directiva del Club de Leones, fue presidente de ALPI? Obra benéfica que había seguro estaba él", cuenta Sebastián. Y agrega: "La verdad es que mucha gente pidió por su recuperación y nos hizo llegar buenas energías. A todos muchísimas gracias. Lo mismo a los médicos que lo atendieron. Para nosotros que mi viejo esté hoy en casa es un milagro".Consultado sobre qué le diría a quienes aún descreen del virus y no se cuidan o lo minimizan dijo: "este no es un virus más. Es muy contagioso. En mi viejo generó una infección pulmonar muy grave y está vivo de milagro". ( El Litoral de Santa Fe)