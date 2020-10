Propietarios de casa-quintas demandarán a autoridades de Puerto Curtiembre

Video: Dueños de casa-quintas no pudieron ingresar a Puerto Curtiembre

Un grupo de propietarios de casa-quintas ubicadas en Puerto Curtiembre se presentaron este sábado por la tarde en el acceso a la pequeña localidad, pero el comisario y un concejal les impidieron el ingreso, supouno de los 20 dueños de terrenos y casa-quintas.Ante la negativa y en vistas a que no les brindan una solución, confirmaron aque este viernes presentarán una denuncia penal contra dirigentes de la Comuna de Puerto Curtiembre.Con argumentos legales y pruebas, de lo que consideran un acto totalmente arbitrario, los demandantes llegarán este viernes a Fiscalía, junto al abogado que los representa, Boris Cohen, para firmar el documento de varias fojas.Al respecto, Romina Cáceres, dijo que "somos muchos los damnificados por esta situación. Sobre todo los que somos de Paraná hemos tenido el inconveniente. Nosotros con mi marido llegamos a la puerta del Arco. Había una cinta, una persona que controlaba. Era sábado por la tarde. Le dijimos que llevábamos nuestros víveres, que no íbamos a tener contacto con nadie. Ingresamos a la propiedad y a las dos horas llegó la Policía. Nos dijeron que nos teníamos que ir, porque había permiso de una hora para estar adentro. A nosotros nadie nos había dicho nada".Otro sábado la situación se repitió. "Fuimos con un escribano para poder labrar el acta porque todos los vecinos de Paraná somos vecinos casuales de Curtiembre. Nos pusimos de acuerdo para entrar todos juntos. Estaba la misma persona controlando. La Policía nos dijo que teníamos que retirarnos. Vivimos un muy mal momento, no estamos acostumbrados a la agresión, al mal vocabulario y atropello. Somos toda gente de trabajo", dijo.Asimismo, manifestó que "no fuimos más, nos dio miedo. Es un lugar al que voy hace casi 24 años. Es un lugar donde tengo gente querida. Esto fue sorprendente, nunca nos imaginábamos que nos iban a sacar así y no sabemos por qué. Estos días recibí un mensaje con las nuevas medidas de ingreso, que seguramente es por todo lo que pasó el sábado. Ahora se podrá estar hasta las 18"."No entendemos por qué pasa esto. Trabajamos toda la semana y lo único que queríamos era ir a pasar el fin de semana, descansar. Hay lugares que están haciendo protocolo para ingresar turistas y a nosotros no se nos permite entrar a nuestra propiedad. Nos dicen que solo pueden ir cinco personas ahora, hasta las 18", agregó aComentó que "a nosotros nos cobran impuestos. Nosotros seguro lo vamos a seguir pagando, esto siempre pasa. Queremos disfrutar de nuestros fines de semana en la paz de Curtiembre. Es una casa que hicieron mis padres. No vamos a hacer fiestas ni nada".