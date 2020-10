En Victoria, "hay muchísima circulación viral que no está diagnosticada"

Las cifras oficiales

El rumor de las fiestas clandestinas que se realizarían en el ejido urbano de la ciudad de Victoria es cada vez más fuerte. Según testimonios, las mismas se organizarían a través de redes sociales y el lugar de encuentro se confirmaría a última hora, justo antes de que comience.Fuentes relacionadas a la investigación de nexos epidemiológicos confirmaron que, al hacer los interrogatorios, algunos contagiados aseguraron haber asistido a este tipo de fiestas, pero no podían precisar el lugar porque estaba fuera del ejido y el camino era intrincado. O quizás no lo dicen por lealtad con el organizador."Si las fiestas clandestinas se realizan, insto a la población a una reflexión. Pido a los padres de los chicos, y por supuesto al señor intendente y a la Justicia, que se aseguren de que esto no suceda", agregó."Las autoridades no podemos hacer oídos sordos. Este tipo de fiestas son una fuente de contagio altísima. Esto complicaría la situación sanitaria", concluyó."La situación en este momento indica que trepó muchísimo el ascenso de los casos. Estamos retrasados con las notificaciones de los casos porque los bioquímicos se están poniendo al día con subir los datos a la plataforma SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), que es obligatoria y nacional. Hay bioquímicos que hacen estudios, pero todavía no hicieron el curso para poder acceder a la plataforma y comunicar los casos. El problema que estamos teniendo es que hay gente que se hace tests rápidos por su propia cuenta y sin avisar a nadie. Con lo cual tenemos datos que no están subidos. Entonces nos estamos poniendo al día con los datos reales", dijo el coordinador municipal de salud, Federico Picchi.Conforme a lo anterior, se explayó: "Por ahora los datos reales indican que Victoria tuvo 90 casos. Ese es un dato frío, que la verdad no tiene mucho sentido para mí, porque no refleja lo que tuvimos. Tampoco refleja los casos que tenemos, porque hay muchísima circulación viral que no está diagnosticada".Luego, remarcó: "En la ciudad hay muchísima más circulación viral que la semana pasada. Esto se evidencia por los tests rápidos que se están haciendo más las PCR del hospital y privadas".Picchi dijo además que "debido al aumento de casos tenemos dificultad para encontrar los nexos. En la investigación de nexos epidemiológicos no llegamos a diez médicos. También estamos teniendo dificultades con la falta de datos. A veces los mismos pacientes se automedican y van a trabajar, y hemos tenido complicaciones con algunas empresas que, por miedo a quedarse sin personal, tampoco nos daban datos o nos daban información fragmentada"."La policía ya no nos puede ayudar con la notificación personal a los pacientes. Entonces, ahora en el COES [Comité de Organización de Emergencia en Salud]estamos tratando de subsanar esta situación con un auto de la municipalidad. Estamos en eso todavía", dijo.Por otra parte, Amilibia contó que en Victoria se formó un equipo de trabajo voluntario de más de cincuenta personas. Este grupo está conformado por enfermeros, médicos, bioquímicos, psicólogos, docentes, agentes sanitarios, asistentes sociales y administrativos que, voluntariamente, trabajan en distintas áreas."Hay un grupo que busca los contactos estrechos y realizan los interrogatorios; otro, sigue a aquellos que tienen síntomas leves y están fuera del hospital, se comunican telefónicamente y hacen un seguimiento en el transcurso de los catorce días para ver la evolución; el último grupo es telefónico, llama, día de por medio o cada tres días, a todos los contagiados", detalló."Es un trabajo en red muy importante donde también trabaja la municipalidad. Siempre intentamos incorporar más gente a este grupo", señaló. Además, Amilibia dijo que el viernes se comunicó con la rectora de la carrera de enfermería y le solicitó que los alumnos de tercer año puedan formar parte del mencionado equipo de trabajo. (Paralelo 32)