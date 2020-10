Transporte interurbano: "Falta definir si podremos entrar a todas las ciudades"

Política Cómo planifican la vuelta del transporte interurbano en Entre Ríos

Política Anunciaron el retorno del transporte de larga distancia y vuelos de cabotaje

Tras el anuncio del retorno del transporte interurbano en la provincia bajo protocolos específicos, como la cantidad de pasajeros por micro, y dar prioridad en los esenciales, desde la empresa fecha Bus, informaron que aún faltan determinar algunas cuestiones esenciales para que los colectivos vuelvan a la ruta"."Hay una voluntad política de comenzar con los servicios, pero tanto gobernadores como resta definir el ingreso a cada una de las localidades y ante eso necesitamos reglas claras para poder funcionar", sentenció el responsable de la empresa de colectivos Flecha Bus, Enrique Susevich, aAl respecto de una fecha para que el transporte interurbano vuelva a funcionar, Susevich, afirmó: "Todavía quedan situaciones por resolver, como establecer protocolos en las terminales y saber quién se va a hacer cargo de implementarlos, las empresas podemos hacernos cargo dentro del micro, pero fuera del mismo no"."Los colectivos tienen entre 58 y 40 butacas dependiendo cada unidad, y el protocolo que se estableció es que los pasajeros van a estar asiento de por medio. De esa manera va a ser muy difícil trabajar y más si solo pueden viajar los esencial", argumentó."Hay muchas cuestiones internas de la empresa y de protocolos de los municipios que tienen que resolverse antes de empezar a funcionar, no podemos trabajar solamente con pasajeros esenciales", enfatizó."Todos queremos volver, sabemos que cuando retornemos no va a ser al 100 por ciento, sino que seguramente será a un 20 por ciento. Además no creemos que retornen todos los servicios", sumó.Además, hizo saber que "en Chile, por ejemplo, los colectivos funcionan desde mayo con los protocolos correspondientes y que no fue un medio de gran contagio"."En este momento estamos funcionando a un 35 por ciento, pero es porque las personas creen que estamos cerrados, nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 12", culminó.