Reclaman respuesta ante el pedido de emergencia agropecuaria por sequía

"Hace más de una semana que hemos enviado una carta de FAA al Ministro de Producción, Juan José Bahillo, para que se declare la emergencia del sector", conto el vicepresidente 1° de la FAA, ElvioGuía y señaló que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. "No nos han llamado y no sabemos qué resolución van a tomar", señaló.



Mientras tanto, "la preocupación y el malestar entre los productores crecen día a día", advirtió. "Todos los días llaman para saber qué avance hay, y todavía no tenemos ninguno", lamentó.



Además apuntó: "La sequía sigue y no hay vistas de lluvias en el corto plazo. Hay trigo que ya está perdido, hay pasturas que se perdieron. Los informes de la Bolsa de Cereales y el INTA lamentablemente son lapidarios y tenemos que empezar a trabajar".



Guía comentó que la semana próxima se reunirá la Mesa de Enlace provincial. "Ahí evaluaremos con todas las entidades cuáles son los pasos a seguir", adelantó.



Porque si bien la declaración de emergencia "es un pedido concreto de la FAA", aseguró que están "en contacto permanente con las demás entidades, que tienen los mismos problemas porque la sequía es transversal a la mayoría de las producciones". Al respecto señaló que "salvo alguna zona muy chica del sur y sureste de la provincia, las demás zonas están muy mal".



También apuntó que la emergencia económica "es totalmente insuficiente" porque "el Fondo de Emergencia Agropecuaria tiene solamente 500 millones y porque el paraguas legal es muy chico". De todos modos remarcó: "Igualmente es un paraguas para los productores". (APF)