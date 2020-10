Barbijo y distanciamiento, dos de los requisitos para ir a la playa en Colón

La secretaria de Turismo y Cultura, Silvia Vallory, informó que dicha ciudad trabaja en protocolos para la apertura de playas. "Tienen que ver con el cumplimiento de lo que implica la nueva normalidad e incluye el distanciamiento social y el uso de barbijos", señaló en diálogo con el programadeAdelantó que "si el tiempo los acompaña, el sábado haremos una prueba piloto con los residentes e instituciones, con un número importante de voluntarios, para hacernos la idea de qué se va a tratar esto del distanciamiento que deberemos mantener en esta temporada, tomando modelos que vienen de destinos que ya pasaron el verano con esta situación"."Tenemos que aprender a cuidarnos para cuidar al otro", reflexionó, a la vez que manifestó que buscan que, "cuando la apertura se vaya dando, estemos preparados de la mejor manera posible para minimizar circunstancias que nadie quiere".Vallory detalló que "vamos a realizar una marcación física. La prueba piloto será para 150 personas. A partir de esto, veremos luego si dejamos luego las estacas y ver cómo se adecúa el residente"."El objetivo es que seamos conscientes y que no necesitemos tener marcas. Si esto no fuera posible, será con marcaciones. El uso del barbijo es obligatorio, excepto en el agua, para comer y tomar mate", ratificó.Añadió que también cuentan con "un anexo de protocolo de guardavidas, de salud pública en los balnearios y sobre cómo funcionará la recreación náutica". Y ejemplificó: "La banana no podrá subir 10 personas, sino la mitad". También está establecida la limpieza de sanitarios y las medidas para proteger al personal.