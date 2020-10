Preocupa la posible demolición del Orfeo Superdomo de Córdoba

La pandemia del coronavirus ha afectado de lleno al mundo del espectáculo, y el estadio Orfeo Superdomo de la ciudad de Córdoba no está exento a esta situación.Ya en el mes de agosto su dueño, el empresario Euclides Bugliotti había adelantado: "Al Orfeo no lo abro más, voy a ver qué se puede hacer ahí".Y este martes pasado se conoció la presentación de pliegos para la demolición de ese edificio. El pedido se presentó en el CPC nº2 Monseñor Pablo Cabrera y pasará al área de Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Córdoba, quien deberá definir cómo sigue la situación.El concejal de Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros, dijo: "Entendemos que a futuro no le vea rentabilidad" pero se lamentó por la pérdida del "único lugar para espectáculos de envergadura".El funcionario manifestó: "Quisiera saber cuál fue el diálogo entre uno de los empresarios más exitosos que tiene Córdoba y la Municipalidad". Por ello, dijo, han solicitado los informes para "saber qué se busca después de la demolición".Consideró como inviable la posibilidad de que la Municipalidad se haga cargo de ese espacio porque el municipio se encuentra en "emergencia económica" y debe acudir en la asistencia de otros comerciantes que no pueden generar nuevos negocios.Por su parte, desde la Municipalidad buscarían declararlo en el Concejo Deliberante como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Córdoba y, por lo tanto, evitar su demolición.El Orfeo Superdomo fue inaugurado en el año 2002 y tiene una capacidad máxima de 15 mil espectadores. Por él pasaron cientos de bandas nacionales e internacionales como Metallica, Arctic Monkeys, Luis Miguel, Los Fabulosos Cadillacs, Callejeros, Divididos, Guns N' Roses, Gustavo Cerati, León Gieco, Roxette, Charly García, Stone Temple Pilots, Joaquín Sabina, La Oreja de Van Gogh, Joe Cocker, Noel Gallagher, Bob Dylan y Black Sabbath, entre otros.