La caída de rayos generó dos nuevos incendios en las sierras de Córdoba

El director general de Defensa Civil, Diego Concha, dijo a Télam que se registraron precipitaciones y "cayeron dos rayos que generaron dos nuevos focos", mientras que ya no había incendios activos en la provincia y se trabajaba en guardia de cenizas.



Al siniestro que se registra en Calamuchita se dirigieron cinco cuarteles de bomberos a combatir las llamas.



En tanto que en Capilla del Monte, en el norte de Punilla, el incendio se desató en la zona de el Cerro Overo, y "ya se les dio alerta roja a seis cuarteles de bomberos para que acudan al lugar", precisó el funcionario.



Anoche autoridades provinciales dijeron que por primera vez en 20 días no había fuegos activos en Córdoba, aunque estas circunstancias generaron un nuevo despliegue de personal de bomberos.



En la provincia de Córdoba, los incendios forestales ya arrasaron desde agosto más de 250.000 hectáreas de vegetación, monte nativo, flora, fauna y hasta viviendas, en el marco de la sequía más severa desde que se tiene registro en el 1955.



La falta de lluvias genera también una preocupante bajante en el nivel de los diques, por lo que se esperan cortes de servicio de agua en los próximos meses, si es que las condiciones meteorológicas no varían.