Comerciantes de Concordia y un llamado a la "responsabilidad individual"

En la mañana de este miércoles, un grupo de comerciantes se reunieron frente a la Municipalidad de Concordia con el objetivo de enviar un mensaje de apoyo y concientización para todos los concordienses.



El empresario Walter Kleiman explicó que "lo que hicimos fue reunirnos con el intendente para transmitirle a la sociedad que tenemos que ser responsables de manera individual, cada uno de los habitantes de Concordia tenemos que asumir la responsabilidad para poder superar la pandemia".

Kleiman también reconoció que "se vienen momentos difíciles, por lo que tenemos que serlo con cosas básicas como usar el tapabocas, no dejar de usarlo, más aún cuando uno está hablando con alguien, mantener las distancias, lavarse las manos, entre otras cosas".



Por último, subrayó la importancia de "cuidarnos para poder vivir esta nueva normalidad", ya que "no tenemos que esperar a que nos digan cómo hacerlo".



Por otro lado, Jorge Jubilla, otro de los comerciantes presentes frente al municipio, recordó que desde su posición tratan de recordar que "cuidándote, nos cuidas a todos" y, de esta manera, "le pedimos a nuestra sociedad que tome consciencia y sea responsable para que este virus no se siga propagando". (Diario Río Uruguay)