Niño entrerriano cumplió su sueño de ser saludado por policías en su cumpleaños

Debido a la pandemia por coronavirus, las reuniones sociales permanecen prohibidas en todo el territorio nacional. Los encuentros con amigos y fiestas de cumpleaños han debido ser postergados ante el avance de los contagios. En ese marco, el ingenio es el protagonista que se impone para celebraciones y saludos a nuestros seres queridos.Tal es el caso de Rodrigo, un entrerriano oriundo de Rosario del Tala que al ver que este año no iba a poder tener su fiestita de cumpleaños, pidió como deseo el poder ser saludado por el patrullero que todos los días ve pasar por el frente de su casa."Él quería que un policía lo saludara, que le dijera feliz cumpleaños", aseguró su mamá a. Es que Rodrigo, cuando sea grande, quiere ser policía. Y en el día de su cumpleaños número seis, cumplió su sueño de ser saludado por efectivos de la Departamental policial de Tala."Él siempre ve pasar los patrulleros por el frente casa y lo saluda, pero quería que un policía lo saludara especialmente por el día de su cumpleaños", contó Silvana Fortunati en comunicación conConsultada a la mujer cómo surgió la iniciativa, rememoró: "Le comenté a mi hermana sobre lo lindo que sería que Rodrigo pudiera ser saludado por la Policía, ya que no va a poder tener su fiesta de cumple como todos los años"."Gracias a la intervención del periodista Iván Rodríguez, quien es amigo de la familia, éste se comunicó con el jefe de la Departamental policial de Tala, comisario César Primo, y autorizó que el patrullero parara para que los policías lo saludaran y le cantaran el feliz cumpleaños, además, le trajeron un regalito", explicó.Con una sonrisa admirada por todos, Rodrigo también recibió un video en el que integrantes de la Banda de Música del Ejército en Concepción del Uruguay interpretaron el tradicional "Feliz Cumpleaños".De familia policial, Rodrigo juega a "cazar ladrones y esposa a todos en la familia". "Con la pandemia no podíamos salir a comprarle un arma de juguete, hasta que abrieron los negocios y ahora está muy contento", contó la mujer.