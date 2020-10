Covid-19: "Bajó al 64% la ocupación de camas de terapia intensiva en Paraná"

Ocupación de camas de terapia

La importancia de la cuarentena

. Si bien tuvimos un pico importante hace aproximadamente tres semanas, después de eso,, comunicó ael subsecretario de Redes Integradas de Salud del ministerio de Salud de la provincia, Marcos Bachetti.porque el comportamiento de la pandemia es así: inicia en ciudades más grandes y después se distribuye a otras localidades debido a la movilidad de las personas", explicó el médico., aseguró al comentar que "el índice de mortalidad se mantiene estable dentro de la cantidad de casos".Respecto a la ocupación de camas en el sistema sanitario, Bachetti refirió que "tras la tensión que registró semanas atrás, hoy está un poco más holgado". "Estuvimos al límite, pudimos absorber la demanda pero mantenemos la tensión casi constante", indicó."Hace diez días estuvimos en un nivel crítico, rondando el 90% de la ocupación de camas de terapia intensiva en Paraná y en la región 1, pero, confirmó el funcionario provincial al acotar que ese "es un número que da tranquilidad"."Si no se hubiera decretado la cuarentena a nivel nacional, si no hubiéramos tenido ese espacio para reorganizarnos, porque en el devenir hubo aciertos y errores que pudimos corregir sobre la marcha, claramente, hubiéramos colapsado rápidamente porque este virus demostró la capacidad de transmisión elevadísima", reconoció Bachetti., porque se triplicó la cantidad de camas para la atención y se estableció un enlace de derivación con el sector privado", argumentó.Al responder a "la discusión pública respecto a por qué si tuvieron tiempo de prepararse, ahora estamos en tensión", Bachetti justificó que "la preparación fue para ampliar a nuestra máxima capacidad el recurso humano y material, porque"Un paciente respiratorio critico por coronavirus es de los más complejos de atender y no son muchos los que están en condiciones de hacerlo. Debido a la cuestión material porque no es barato mantener una terapia y porque al recurso humano hay que cuidarlo dado que está totalmente expuesto", argumentó el médico.El funcionario sostuvo que, entre terapistas y profesionales que se capacitaron para la tarea en unidades críticas.Consultado al médico por la situación en la que se encuentra el personal de salud, sostuvo que "el desgaste es muchísimo, y el personal de enfermería es el que más expuesto está". "Se tomaron todas las medidas para brindarles capacitación y protección laboral", remarcó al reconocer la tarea de los trabajadores durante la pandemia.