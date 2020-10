Coronavirus: Rosario registró un nuevo récord con 1.251 casos nuevos

La ciudad de Rosario registró 1.251 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que la provincia de Santa Fe notificó 2.303 positivos. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia ascendieron a 32.684, al tiempo que a nivel provincial son 66.896. Es decir que la ciudad tiene aproximadamente el 50 por ciento de los casos totales de la provincia.



El otro dato significativo es que la ciudad de Santa Fe tuvo 225 infectados, que Venado Tuerto superó los cien casos (103) y Villa Gobernador Gálvez 70.



El total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 66.896, de los cuales 8.044 casos fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 58.852 por laboratorio.



En tanto, los fallecidos por coronavirus durante la pandemia en la provincia ascienden a 674 personas, con las 25 personas muertas informadas este martes, 16 de los cuales son de Rosario, que suma 350 víctimas fatales.



Estos números vuelven a mostrar el aumento exponencial de casos, al punto que en lo que va del mes de octubre la ciudad registró 11.517 casos nuevos, lo que equivale a decir que en 13 días notificó más del 35,2 por ciento del total de infectados desde el comienzo de la pandemia.



Un aspecto para tener muy en cuenta por estos días y que refuerza lo delicado que sigue siendo la situación, más allá de algunos indicadores positivos, es la ocupación de camas en el sector público, donde están ocupadas el 94 % en internación general, el 96 en el caso de las camas críticas y el 49% en lo que tiene que ver con Covid estrictamente.



También que en la actualidad ya son 9 mil las personas que están aisladas para frenar los contagios de coronavirus.



El otro dato estadístico para tener en cuenta es que en el mes de septiembre se registraron 12.519 casos, más del 73 % del total de contagios hasta ese momento desde el inicio de la enfermedad.



En este marco, el Secretario de Salud del municipio, Leonardo Caruana, dejó en claro que la curva de contagios no está bajando. "Más allá de estos indicadores, debemos ser cautos, prudentes, porque el número de casos es importante. No hay ningún tipo de amesetamiento de la curva de contagios de coronavirus", afirmó.



El funcionario sostuvo que "la posibilidad de retroceso a una fase más estricta del aislamiento social siempre se valoró y se tuvo en consideración. Desde el sector salud entendemos que siempre hay posibilidad de tomar esa definición y que pueden darse momentos de restricciones y flexibilizaciones, pero esto debe ser claro. No se debe confundir a la población".



Otro que alertó sobre que la situación esta lejos de estar controlado es el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, que el lunes por la noche remarcó que "estamos en una situación de crisis sanitaria y la provincia está muy golpeada por la pandemia", por lo que pidió a todo aquel que perciba síntomas compatibles con la enfermedad por coronavirus que se aísle y avise a su círculo íntimo para evitar la propagación de los contagios. "Hay que ralentizar la curva de contagios de manera tal que el sistema sanitario pueda dar respuesta", subrayó.



En este sentido también se pueden recordar las declaraciones de Víctor Silva, un enfermero que desde hace cinco años trabaja en la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), quien admitió que "hay días que no queda una cama libre para pacientes con coronavirus, están llenas las habitaciones del piso, de la guardia y de otros sectores, los enfermeros trabajamos con guardias más largas, estamos cansados, agotados".



En la guardia, dice, "siempre se trabajó en demasía, pero nunca tuvimos tantos pacientes ni con esta complejidad", aclara y destaca que "tampoco trabajamos con esta carga emocional de ver a compañeros que se enferman y están internados en estado grave en el piso de arriba". Y lo remató con que la realidad de esta pandemia "no tiene antecedentes en la historia del hospital".



Algo que no debería pasar por alto en este marco es que aumentan los contagios entre los jóvenes y adolescentes. De hecho, en un mes los casos en personas menores de 30 años se cuatriplicaron. También se registran más desenlaces graves dentro de esa franja etaria



Es por eso que las autoridades sanitarias posaron su atención en el aumento de los casos confirmados en esa franja etaria. Entre los menores de 29 años, los casos de coronavirus se multiplicaron por cuatro entre la primera semana de octubre y la misma fecha del mes pasado, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud del municipio. Los números se reflejan en la demanda de atención que llega a los hospitales y sanatorios. Y no sólo en las guardias sino también en las unidades de cuidados intensivos.



Aunque, desde el comienzo de la pandemia la mayoría de los casos graves y los fallecimientos se registran entre las personas mayores de 70 años, los contagios de Covid-19 crecen sin techo entre las personas de 15 a 59 años, donde se concentra la mayoría de la población económicamente activa. Y, en las últimas semanas, el alza se expresó sobre todo entre los menores de 29 años.



Los datos alentadores, a cinco semanas de las restricciones determinadas por la provincia, es que el tiempo de duplicación de casos volvió a extenderse, ahora a 19 días -cuando se establecieron las restricciones eran de entre 10 y 11 días-, y el índice de casos secundarios por cada caso detectado volvió a bajar, quedando en el 1,10 por ciento.



En este marco, las recomendaciones fundamentales a esta altura siguen siendo las mismas que al principio de la pandemia: lavado de manos, el uso del tapabocas y mantener el distanciamiento social. También usar un sanitizante para las superficies más utilizadas.



De los 1.052 infectados restantes en la provincia, los casos más resonantes son los 225 de la ciudad de Santa Fe, 103 de Venado Tuerto, 70 de Villa Gobernador Gálvez, 39 de San Lorenzo, 38 de Granadero Baigorria, 37 de Casilda, 33 de Rafaela y 32 de Santo Tomé.



También informaron 28 positivos de Villa Constitución, 23 de Esperanza, 22 de Carcarañá, 18 de Capitán Bermúdez y Pérez, 16 de Funes y Roldán y 15 de Alvear.



Hay un total de 14.412 pacientes activos, mientras que hay 51.810 pacientes recuperados. 219 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 207 de los cuales están con asistencia respiratoria mecánica.



447 pacientes se encuentran internados en sala general.



Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.



En la provincia se registraron 123.110 notificaciones de las cuales 48.343 fueron descartadas.



