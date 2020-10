Temporal de viento en la Patagonia: las ráfagas que superaron los 100 km/h

Voy subiendo videos de lo que fue el temporal en Río Gallegos. Este es de Cristian Oyarzo: pic.twitter.com/vt3zPtpTTB — Gissela Ramirez ? (@GigiMirezOk) October 13, 2020

Un intenso temporal afectó este martes a distintos sectores de la Patagonia. Las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se encontraban bajo alerta meteorológico por vientos fuertes con ráfagas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo oficial había advertido sobre la posibilidad de que este martes se registren vientos entre los 60 y 80 km/h con ráfagas que superen los 100 km/h, hecho que finalmente sucedió.El temporal dejó como saldo el desprendimiento de techos de distintas viviendas, ventanas rotas, caída de postes y también la destrucción de vehículos.Una de las ciudades más afectada fue la localidad de Río Gallegos. Allí el viento comenzó a intensificarse alrededor del mediodía de forma muy rápida, y el viento sostenido llevó unas 5 horas consecutivas superando los 70 km/h (según los datos oficiales del SMN). En ese mismo periodo, algunas estaciones meteorológicas no oficiales marcaron ráfagas superiores a los 120 km/h.En la Autovía se vivió un mal momento a causa de la tierra transportada por el viento que disminuyó considerablemente la visibilidad para los conductores. En la ciudad el temporal dejó como saldo el desprendimiento de techos de distintas viviendas, ventanas rotas, caída de postes y también la destrucción de vehículos que fueron golpeados por diferentes objetos arrastrados por el viento. Afortunadamente no se reportan heridos ni víctimas.La localidad santacruceña de Puerto Deseado vivió una jornada similar, con al menos 7 horas consecutivas de viento sostenido superior a los 80 km/h. El SMN informa en su alerta que se espera una disminución del viento en el norte de Santa Cruz y el sur y centro de Chubut durante la madrugada del miércoles, pero que en el resto de la región continuarán los vientos intensos hasta la noche del miércoles.Aunque el norte patagónico no fue testigo de los intensos vientos, hay que destacar que tuvo una tarde de martes realmente de verano. Con un moderado y persistente viento noroeste las temperaturas fueron en un rápido ascenso desde la mañana.San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, quedó a pocas décimas de los 35 °C, algo similar ocurrió en Viedma. Más al sur, las temperaturas en Trelew y Puerto Madryn estuvieron alrededor de los 28°C. Y hacia el oeste de la Patagonia, la ciudad de Neuquén superó los 31 °C.