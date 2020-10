Mujer hallada asesinada en camino rural: Dos niñas y toda una familia destrozada

"Quiero pedirle a toda la comunidad de San Jorge y la región, todo el apoyo para luchar contra los femicidios. Somos una sociedad enferma, violenta e injusta. No puede ser que esto siga pasando, la historia se repite", dijo Diego, el hermano mayor de Florencia Gómez Pouillastrou, la mujer de 35 años asesinada el lunes en un camino rural de la localidad santafesina de San Jorge.Según publica el diario, entre sollozos, agradeció la gran cantidad de saludos y muestras de apoyo y deseó que el caso se difunda "para ubicarse en el dolor de tantas familias que perdieron a sus hijas, hermanas, madres y esposas. Siento que tenemos que abrazarnos en una causa común porque uno nunca sabe cuándo te va a tocar"."La encontraron muerta, asesinada en un camino rural a plena luz del día y aún no sabemos nada del o los responsables. Estamos esperando que traigan su cuerpo para poder despedirlo con mi familia, en este contexto de mierda por la pandemia. Si no fuera por el abrazo y el apoyo que tanta gente nos hace sentir, no sé qué haríamos", repasó una y otra vez para canalizar su dolor.Florencia fue una de las fundadoras de la agrupación Las Chuecas que lucha por los derechos de la mujer en San Jorge y la región. Era referente en la lucha por cuestiones de género a nivel provincial dentro del Partido Comunista en el que militaba junto a su expareja, el concejal Lisandro Schiozzi."Era una persona súper comprometida con los temas de derechos humanos y problemática de género y violencia de género", contó la compañera de militancia de Florencia, Manuela Abuela y recordó que "fue ella quien propuso el nombre Las Chuecas, en alusión a las luchadoras que rompen los esquemas establecidos"."Nos arrebataron a Flor. A sus hijas, familia, amigues, todas las personas que la querían, que la conocían, que sabían de su militancia, compromiso y amor. Le robaron una compañera a los pibes y pibas del Partido Comunista, le arrancaron un pedazo a la militancia feminista sanjorgense. Le afanaron la vida a una mujer íntegra, comprometida, luchadora, compañera. Nos la arrebataron a todes. Este mundo es más triste sin ella, es más pobre, es más desigual", señalaron desde Las Chuecas en un comunicado.El documento llama a honrar su memoria "alzando nuestras banderas, ardiendo este sistema capitalista y patriarcal, batallándole codo a codo, exigiéndole al Estado que nos arroja a la yuta suerte, a esta Justicia machista que deja impune y sueltos a tantos violentos, abusadores y feminicidas, a nuestres legisladores que se ponen a debatir en una retórica absurda si crear o no leyes que nos amparen, que nos visibilicen, que nos igualen. Y al pueblo, a la sociedad misma, a vos, a él, a ella, a elle, todes, que nos pongamos los lentes de ver posta y comprendamos que si seguimos sosteniendo las estructuras que rechinan pero que se empecinan en seguir erigidas vamos a seguir muriendo, de a una, cada 30, 20, 10, 5, 1 hora"."Flor no está, y duele el alma, el cuerpo, la militancia, duele. Que no quede impune, que no sea una más. Tomemos los carteles que escribió, las canciones que cantó, caminemos tras los pasos de las marchas a las que fue y sigamos por ese camino. Porque ella sabía bien que si no levantamos la voz, hay oídos que no escuchan. Que tiemble la calle, porque no vamos a parar", expresaron Las Chuecas. "No queríamos dejar de recordar que Flor fue una de las fundadoras de la agrupación, persona fundamental, que nos impulsó con su fuerza. Historia compartida, inicio, semilla. Hoy volvés a la tierra, para florecer", concluyeron.Anoche, la organización llamó a la vigilia frente al Centro Cívico de San Jorge y hoy, junto a sus pares de Mumalá, autoridades, familiares, amigos y vecinos participarán de un homenaje en las plazas de los pueblos de la región a realizarse a partir de las 19 con velas y carteles.