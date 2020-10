"La pandemia existe, es real, destruye familias", dijo médica entrerriana

Verónica Ruiz Díaz es una médica nacida en Diamante y radicada desde hace varios años en la localidad cordobesa de Cosquín. Sus progenitores fueron diagnosticados con coronavirus y su padre desde hace más de un mes, sigue internado en el hospital.En diálogo con el programade, la profesional habló sobre la importancia de los cuidados, la donación de plasma y de tomarse en serio la enfermedad. Además dijo que hay que "revalorizar al personal que nos va a salvar la vida"."El camino es muy duro, quedó con muchas secuelas motoras, apenas mueve las manos y los pies. Tiene que aprenden a comer, a respirar por sí solo, tiene que volver a aprender a caminar. Nosotros luchamos en su momento para que ambos pudieran recibir el plasma y continuamos en la lucha para que también se acceda al ibuprofenato como un tratamiento", dijo Ruiz Díaz. Tras ello, explicó que su padre recibió el plasma el día 10. Mientras que su madre, también recibió el tratamiento, "y estoy segura que al recibir el plasma hizo que se frene la enfermedad porque al quinto día dejó de necesitar el oxígeno"."Como profesionales nuestro camino es de mucho dolor; ver cómo ha caído gente grande, jóvenes. Anoche me acosté pensando en una compañera que perdió a su esposo hace una semana y ahora ella se debate entre la vida y la muerte; al mismo tiempo escuchaba bocinas de marchas anticuarentena.", afirmó la médica oriunda de Diamante.Y agregó: ". La pandemia existe, es real y lastima".Por otra parte, Ruiz Díaz destacó y valoró el trabajo de todo el personal de salud que atendió a su padre, tanto en el hospital de Diamante como en el Sanatorio Adventista del Plata. "El recurso humano no se compra en ningún lado, y se enferma y se agota. Por eso hay que revalorizarlos y por respeto a todas esas personas que han caído en batalla tenemos que seguir cuidándonos"."Cuando escuchamos a la gente que pide libertad, y que hace marchas con la bandera argentina, si supieran la libertad que hemos perdido nosotros, porque como profesionales de la salud sabemos que tenemos que cuidarnos y cuidar al otro. En Córdoba están abiertos los gimnasios y con mi hermana, que también es médica, dijimos, no tenemos que ir porque podemos enfermar a otros".Finalmente Ruiz Díaz reflexionó: "Por todos los que han caído, por estos colegas que están luchando, por la gente joven de mi pueblo que se ha muerto la semana pasada,".