Sociedad Están activos los cinco centros habilitados para donar plasma

Es importante resaltar la importancia de que quienes ya cursaron y superaron el Covid-19 asistan a los Bancos de Sangre definidos para donar plasma, siempre que su salud lo permita, ya que con este acto solidario se pueden salvar vidas."Con la incorporación del banco de Concordia, ya están activos todos los centros de donación de plasma y con una mejor respuesta que al principio porque la gente se acerca más y consulta más", valoró ala responsable del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry."Hay más respuesta por parte de la población y eso se traduce en la posibilidad de más extracciones", destacó.Consultada a la coordinadora cómo inicia el proceso para la donación de plasma, ésta comentó: "Cuando el donante se comunica, lo citamos para una toma de muestra y a partir de ahí se realiza el análisis de anticuerpos; en el caso de dar positivo por un determinado valor, lo llamamos para hacer la donación"."No todos los pacientes desarrollan anticuerpos", advirtió. "Entre un 40 y 45% de personas que tuvieron Covid-19 no desarrolla anticuerpos", aclaró al destacar que la donación "no solo depende de la empatía del donante y su predisposición"."Cuanto más anticuerpos desarrollaron, más posibilidades hay de hacer varias donaciones", sostuvo.En la oportunidad, Etcheverry aclaró que "las mujeres que han tenido al menos un embarazo no pueden ser donantes y quienes fueron transfundidos con plasma durante la convalecencia del Covid-19 tampoco".

"Cada donante es una historia"

"La donación de plasma es totalmente sencilla, el paciente se va como llega, solo que es un proceso un poco más largo que la donación de sangre porque se hace la devolución de glóbulos rojos ya que solo extraemos el plasma", detalló la coordinadora.Asimismo, Etcheverry comentó que durante la hora y cuarto que dura la extracción, las trabajadoras de Hemoterapia buscan la forman para que ese tiempo sea más ameno para el donante. "Cada donante es una historia, un transcurso de la enfermedad. Charlamos mucho con ellos, y eso hace que se sientan más relajados, que sea más llevadero el proceso para ellos. Después de la charlar ellos entienden lo que están haciendo con esa donación", valoró."Casi el 70% de los pacientes realiza más de una donación. Tenemos el caso de una persona que ya realizó siete donaciones", destacó al respecto.Los interesados en donar plasma tras haber transitado la enfermedad de coronavirus, pueden presentarse para la toma de muestra en el hospital San Martín, por el ingreso de calle Pascual Palma, de lunes a viernes de 7 a 11hs.