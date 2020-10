Octubre triste para enfermería: Miedos, "caricias al alma" y un pedido constante

En las últimas semanas, tres enfermeros fallecieron en el departamento Paraná como consecuencia del coronavirus. Al caso de Daniel Orellana , que se desempeñaba en el hospital Castilla Mira de Viale, se sumaron Julia González Ávila , que trabajaba en el hospital San Martín y María Liliana Rodríguez de la Clínica Modelo.Al respecto, el presidente de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos, Roberto Ramírez, señaló aque ". Ojalá que no tengamos otra noticia triste en lo que queda de la pandemia".Por su parte, Ana María Bejarano, tesorera de la entidad expresó durante el programa: "Sabíamos que esto podía llegar a pasar. En el resto de los países el contagio de personal de salud fue del 15 por ciento y también falleció mucha gente".Acotó que en un primer momento estaba con "toda la adrenalina" para hacerle frente al virus pero "esto se prolongó y, sumado a las malas condiciones laborales en la que nos encontramos todo el personal de salud, llegamos a un momento de agotamiento".Y puso de relieve que "cuando más personal se contagie, la probabilidad de fallecimientos es mayor. L. El mayor dolor es que hemos tenido que atender a nuestros propios compañeros que han fallecido en nuestros servicios. No solamente vamos a enfermar de covid, sino que la pandemia dejará un residuo de estrés, depresión y ansiedad en el personal de salud", alertó.Además, hizo hincapié en que "es la primera vez q nos pasa que nos podemos enfermar nosotros y todo nuestro núcleo familiar. Sentimos también miedo por nuestras familias. Tenemos doble empleo, no contamos con el suficiente descanso. Dormimos tres o cuatro horas. El mayor riesgo es enfermar, terminar en una unidad de cuidados intensivos y fallecer. Con lo ocurrido, nos dimos cuenta que existe la posibilidad de que nos pase".Y fue más allá: ", porque también han fallecido familiares de nuestros compañeros, relacionados con contagios que pueden haber sido transportados por nosotros. Entonces, al miedo se suma la culpa"."A la responsabilidad de nuestra situación no la tiene la sociedad, sino quienes nos gestionan políticamente y gremialmente. Nos preparamos y estudiamos un montón desde marzo, pero en el medio nos dimos cuenta que. La sociedad se merece enfermeros descansados, reconocidos y especializados", declaró Bejarano.A su turno, la secretaria de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos, Yanina Schmidt, explicó que el régimen de trabajo del sector son "40 horas semanales en turnos de 8. La realidad es que un enfermero no puede sostenerse con un solo trabajo, por lo que la mayoría tiene dos o tres. De esta forma, trabaja al menos 16 horas diarias cinco días por semana".El reclamo al reconocimiento "tiene que ver con lo político y de nuestros gobernantes", señaló. Tras insistir con los reclamos salariales y de condiciones laborales, puso de relieve que cada capacitación "sale de nuestros bolsillos". Y expresó que "la pandemia dejó al descubierto" una situación que lleva muchos años.Agradeció a la sociedad por el acompañamiento e instó:Para cerrar, Ramírez reflexionó: "La sociedad casi completa se da cuenta de lo que hacemos, nos brinda la caricia al alma y el apoyo.", dijo al resaltar las medidas de higiene que casa uno debe implementar. Y puso de relieve el pedido para que "no se hagan reuniones. Sabemos que hubo algunas grandes y eso nos trae miedo porque pueden llegar muchos pacientes".