"Hay días que no queda una cama libre" en hospital de Rosario

Víctor Silva es enfermero y trabaja desde hace cinco años en la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). Si bien no vivió lo que significó la atención de pacientes en el 2011, durante el brote de gripe A, escuchó varias veces decir que la realidad de esta pandemia "no tiene antecedentes en la historia del hospital".



En la guardia, dice, "siempre se trabajó en demasía, pero nunca tuvimos tantos pacientes ni con esta complejidad", aclara y destaca que "tampoco trabajamos con esta carga emocional de ver a compañeros que se enferman y están internados en estado grave en el piso de arriba".



Actualmente, destaca, "hay días que no queda una cama libre para pacientes con coronavirus, están llenas las habitaciones del piso, de la guardia y de otros sectores, los enfermeros trabajamos con guardias más largas, estamos cansados, agotados", describe.



Para Silva, la Municipalidad tiene que incorporar personal en forma "urgente" y recuerda que para esto hubo un concurso realizado hace un año, mediante el cual sólo ingresaron 90 personas y hay otros 110 profesionales en lista de espera.



"También hay muchos enfermeros que ingresaron en años anteriores después de rendir concurso y pidieron traslados a la Guardia Urbana Municipal o a Tránsito. Podrían hacer regresar a este personal al área de salud, donde son tan necesarios en este momento", estima.



"Los profesionales que estamos trabajando estamos desesperados, porque sentimos que esto se nos está yendo de las manos y no encontramos respuestas concretas. En el hospital no hay más lugar para internar pacientes y sin embargo la demanda es constante", afirma.



No es la primera vez que el personal de enfermería del Heca expresó las dificultades que tiene su trabajo cuando la ciudad atraviesa uno de los peores momentos de la pandemia. Hace un mes hicieron público un video y una nota donde expusieron la difícil situación. Allí advertían que se han precarizado las condiciones laborales y que el efector "está desbordado" por la llegada de pacientes Covid-19 y con otras patologías.



"Estamos agotados, agobiados y nos sentimos desprotegidos y desvalorados", expresaron en uno de los párrafos de la nota. (La Capital)