Este fin de semana se realizó la Feria de Productores Populares de Oro Verde

Bajo un estricto protocolo, se desarrolló este fin de semana, la Feria de Productores Populares de Oro Verde. Los puesteros, se ubicaron sobre la vereda de Av. Los Eucaliptos entre la Ruta 11 y Los Colibríes. Fue una iniciativa de productores populares y el Municipio de Oro Verde."Hoy cumplimos un deseo que teníamos hace mucho tiempo. Esta feria se sostiene a partir del trabajo de los productores y artesano locales, que se dedican a realizar sus propios productos. Esta feria no permite la reventa y tiene precios muy accesibles", expresó ael responsable de Cultura del Municipio de Oro Verde.En tanto Martin, un artesano, dijo que "no se amontonó la gente. Eso era lo que buscábamos. La realizamos en un lugar de paso, respetando el protocolo". En cuanto a las ventas, agregó que "fue una tarde positiva en cuanto a la demanda. Era una necesidad de los artesanos el poder salir a ofrecer sus productos"."Salimos de las ventas virtuales, pudimos explicarles a los clientes los productos que vendemos y tener un ida y vuelta. No es algo meramente comercial, las personas que están acá tienen una vocación", afirmó.Por su parte, la encargada del Desarrollo Social del municipio manifestó que "superamos las expectativas de los feriantes". La feria se repetirá el próximos viernes y sábado.Los vecinos, podrán encontrar en la feria artesanías en cuero, herrería, platería, carpintería, manualidades, pinturas, productos textiles, plantas, gastronomía, entre otras propuestas.