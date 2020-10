El Covid-19 "surfea sobre el verbo compartir", alertó médico asesor del Gobierno

El médico Luis Cámera, integrante del consejo asesor del Gobierno en el manejo de la pandemia de coronavirus, dijo este lunes que el coronavirus "surfea sobre el verbo compartir" y afirmó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cometió errores "jupiterianos" al encarar la pandemia.En ese sentido, el especialista afirmó que OMS "se quedó dormida" y no trabajó seriamente en el desarrollo de antivirales contra la familia de coronavirus, cuando "desde 2007" se venía alertando sobre la posibilidad una pandemia del tipo de la actual.Respecto de la situación epidemiológica en el país, dijo que el "número total de casos es alto" y que la cantidad de testeos "no aumentó de manera proporcional" ya que "se oscila entre 15 mil y 28 mil cuando, en realidad, habría que hacer un poco más"."Haciendo cálculos inferenciales, no es fácil, pero hay que calcular entre 5 y 10 (veces) los positivos. Nosotros estamos en una relación de 7, es decir que, si ayer hubo 10 mil casos, en realidad son 70 mil", añadió.Sobre lo que sucede en las jurisdicciones por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), estimó que se están generando brotes de tipo europeo, con subas de casos muy acelerados en corto tiempo y que, por ello, se generan saturaciones en los sistemas sanitarios."Es posible que algunas provincias, al estar cuatro meses bien, pensando que el problema era el AMBA, se pueden haber descuidado un poco, se hicieron fiestas, reuniones. Pero en el AMBA estuvimos 3 o 4 meses con un volcán, con 10 mil casos por día y eso derramó a las provincias", dijo.En ese sentido, Cámera dijo que, con las excepciones de Jujuy y Salta, donde el virus "entró vía Bolivia", todas las provincias se complicaron en manera simultánea.Cámera también se refirió a las manifestaciones de rechazo a las medidas de restricción de movimiento, afirmó que el coronavirus "va surfeando en el verbo compartir" y disparó: "Cada vez que juntamos gente, no sabés cómo se divierte el virus".Sobre la vuelta a las clases, el médico manifestó sus reparos, sobre todo, respecto de los momentos de socialización previa o posterior: "Somos animales gregarios y la manada te mata", concluyó.