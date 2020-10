Programa Previaje: Cámara Entrerriana de Turismo ve "difícil" su implementación

El presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey, aseguró que el programa "es interesante", pero mientras no haya libre circulación de personas entre las provincia será "muy difícil" su implementación.



El programa establece el otorgamiento de un crédito por el 50% del total de los gastos realizados a quienes adquieran sus vacaciones para 2021 antes del final de 2020, que podrá utilizar tanto en ese viaje como en otras compras dentro del rubro turístico en Argentina durante todo el 2021.



"El programa tiene cosas muy interesantes porque implica un incentivo a la actividad turística y prevé una inversión de 30 mil millones de pesos, pero creo que será difícil de implementar", sostuvo Schey.



"Vemos con buenos ojos este programa, pero sigue reinando la incertidumbre sobre lo que va a pasar a corto y mediano plazo: si nos van a permitir trabajar, bajo qué condiciones y si se va a habilitar la circulación de personas entre las provincias", consideró.



Señaló que "una cosa son los protocolos que se aplicarían en la actividad, que se unificarían en el país, pero lo que no está unificado son las condiciones que impone cada provincia o ciudad para permitir que los turistas circulen libremente por el país".



"Hay provincias por las que cuando entrás le ponen una faja de seguridad a tu vehículo para que no puedas bajarte dentro del territorio, hay ciudades que no te permiten ingresar si arribás de determinadas zonas, etc", manifestó el Presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo.



En este marco, Leonardo Schey afirmó que "será muy difícil que el programa se instrumente y funcione" y agregó: "Si no permiten la libre circulación dentro del país no va a tener sentido".



En tal sentido, dijo que desde la Cámara hace cuatro meses que están solicitando la reactivación del turismo interno en la provincia y hace tres meses que vienen trabajando con las Cámaras de Turismo de Corrientes y Misiones para coordinar el tránsito entre distintos destinos, a modo de prueba piloto.



"En Corrientes todo esto está mucho más avanzado, tienen página web con indicaciones, datos sobre los ingresos, etc", acotó.



Se trata de una propuesta motorizada por las cámaras de turismo, pero "si las carteras gubernamentales del área no se ponen de acuerdo para liberar el tránsito, va a ser muy difícil de instrumentar", estimó Schey, quien graficó: "Por ejemplo, en la ciudad correntina de Esquina no permiten el ingreso de personas de La Paz". Cómo funciona el programa Una vez comprados los servicios a agencias o prestadores inscriptos en el programa, el viajero tiene que ingresar en el sitio habilitado específicamente para esto (www.previaje.gob.ar) para cargar las facturas de los servicios turísticos contratados y obtener el reintegro en forma de crédito para gastar en más servicios turísticos (desde casas de productos regionales y excursiones hasta gastronomía, empresas de transporte y agencias de viaje).



El tope del reintegro para quienes contraten viajes por Argentina a través de las agencias de viajes es de hasta $ 100.000. Este no es un detalle menor, ya que existen algunos servicios que, contratados en forma directa, tienen como tope de reintegro $ 5.000.



"Las agencias de viajes ofrecen la posibilidad de contratar en un solo lugar, y cargar en una sola factura, todos los servicios que forman parte del plan -hoteles, pasajes, excursiones, traslados entre otros- y sobre los cuales va a haber una devolución del 50% de lo gastado, generando crédito en una tarjeta del Banco Nación para utilizar durante el viaje contratado o con posterioridad al mismo para cualquier tipo de servicio encuadrado como turístico", explicaron desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. Cómo obtengo el reintegro Una vez cargadas las facturas (sea en una única factura o en varias hay que sumar un mínimo de 10.000 pesos; el monto mínimo por factura es 1.000 pesos), el reintegro se materializa en forma de tarjeta precargada del Banco Nación o de billetera virtual a través de una app. Valga la aclaración: no se requiere ser cliente de ese banco.



El monto obtenido puede utilizarse en cualquier gasto turístico sea en el destino o en cualquier otro pueblo o ciudad del país. Podés utilizarlo en un restaurante del destino al que viajaste o al regreso, en una agencia de viajes para comprar un nuevo viaje. Incluso se puede usar en la ciudad de origen del pasajero, siempre y cuando se trate de servicios vinculados con el turismo.



"La iniciativa visibiliza el valor estratégico y diferencial del trabajo de los agentes de viajes, tanto por el tope de devolución como por la facilidad de acceso a los beneficios en su conjunto", señalaron desde FAEVYT. (APF)