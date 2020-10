Video: Así fue la explosión en un bar donde falleció una chica

Policiales Murió una joven de 19 años tras explosión en un bar

El viernes a la noche una joven de 19 años murió, y otras ocho personas sufrieron quemaduras de diversa gravedad, luego de que estallara un artefacto utilizado para calefaccionar las mesas en el patio de un bar de la localidad bonaerense de San Miguel.Esta tarde, el padre de la víctima fatal denunció que los dueños del bar "nunca dieron la cara". "En todos lados se prende una velita de parafina dentro de un frasco, acá llenaban el frasco de alcohol y lo prendían fuego", denunció Pablo en la puerta del lugar y lamentó que a Lucía "la dejaron dos horas tirada".Además, tres jóvenes, todos de entre 16 y 19 años, se encuentran en grave estado en el Hospital Larcade. Otros cuatro tienen quemaduras de menor gravedad. Lucia fue llevada de urgencia al Hospital Arcade de San Miguel, con quemaduras en el 40 por ciento del cuerpo y compromiso de las vías respiratorias.El abogado de la familia detalló que las fotos que Lucía mandó con su celular antes del accidente se puede ver con claridad que había muchas más mesas de las correspondientes y que tampoco había salida de emergencia."Por lo que dicen los testigos, los dueños del local se preocuparon por apagar las mesas para que no se prendan fuego, de las personas ni se ocuparon", señaló.Según el letrado, la causa por el momento está caratulada como lesiones culposas, pero el martes se presentarán en la Fiscalía con el objetivo de que sea modificada a homicidio culposo.La familia de Lucia también reclama la devolución de sus objetos personales -la cartera y el celular- que hasta el momento no aparecieron. También pidieron que cualquier testigo del hecho que no haya aportado su testimonio se acerque a la Justicia.La denuncia del hecho quedó radicada en la Comisaría N° 1 de San Miguel, que dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 de delitos culposos de San Martín, para que continúe la investigación de lo ocurrido.Por su parte, el bar emitió un comunicado en el que sus propietarios manifestaron que lamentan "profundamente los hechos sucedidos" en la noche del viernes y acompañan a la familia de la víctima."Esperamos el pronto restablecimiento de los chicos heridos. Desde el primer momento, enfocamos todo nuestro esfuerzo para el esclarecimiento de lo ocurrido, colaborando con la Justicia", expresaron los dueños del lugar que, de acuerdo con lo que trascendió, permanecía clausurado de forma preventiva por el municipio.Los familiares de la chica organizaron una marcha para pedir justicia a realizarse el próximo miércoles a las 16:00, en la Plaza San Martín.En un comunicado que fue difundido a través de redes sociales señalan que "hicieron abandono de persona" con la joven. "A Lucy la dejaron morir, con ella hicieron abandono de persona, los mismos amigos de la mesa confirman que intentaron apagarle el fuego de su cuerpo con camperas que nos terminan entregando como pertenencias de ella", señalaron.