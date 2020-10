Córdoba restringe actividades en seis departamentos por aumentos de contagios

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti anunció este sábado que desde el lunes restringirá diversas actividades al pasar a fase 1 seis departamentos por el término de 14 días debido al aumento de casos de coronavirus.Las restricciones alcanzan a los departamentos capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y San Martín.En las localidades de esos departamentos se inhabilitan totalmente los natatorios, gimnasios, escuelas de danzas y teatros, academias presenciales de idiomas, centros de formación profesional y academias de oficios presencial, cultos religiosos, autocines, reuniones familiares y sociales.En tanto los bares y restaurantes podrán trabajar únicamente con la modalidad take away o delivery, mientras que los salones de fiestas y boliches podrán realizar servicios similares a los bares y restaurantes.Las restricciones regirán desde el lunes y hasta el 26 de octubre y, las medidas "se adoptan en el marco de la decisión del Gobierno nacional, anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández, que impone restricciones en 18 provincias, entre ellas, en esos seis departamentos de Córdoba", dijo el gobernador."Hoy más que nunca precisamos el empeño de todos para combatir la pandemia", manifestó el mandatario cordobés en el anuncio que realizó en Casa de Gobierno, y añadió que "a pesar de todo el esfuerzo que hace nuestro sistema de salud, tanto público como privado, los casos no paran de aumentar".Destacó que está probado científicamente que las principales causas de aumentos de contagios se dan por las reuniones sociales, familiares y reuniones clandestinas."Más allá del tremendo esfuerzo que hacen nuestro equipos de salud, lo que precisa Córdoba es que haya responsabilidad social para enfrentar con más éxito la pandemia", pidió Schiaretti.También anunció que en los próximos días se agregarán 490 camas a las unidades terapia intensiva para tratamiento de coronavirus, que con las disponibles actualmente alcanzarán un total de 2.143 en toda la provincia.