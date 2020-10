Grave estado de peón rural que cayó de un caballo: "No consiguen que despierte"

Sociedad Piden rezar por peón rural que cayó del caballo cuando recorría el campo

Elías es un joven de 25 años que, el pasado 30 de septiembre, se cayó de un caballo y terminó internado con traumatismo encéfalo craneano, en el hospital Masvernat, de Concordia.El hecho ocurrió en la zona de Mojones Norte, departamento Villaguay, en un campo donde el joven trabajaba.En este sentido señaló que "Él está internado desde el 30 de septiembre y desde ese momento no presentó ninguna mejoría, han tratado de que despierte, pero no lo consiguen"."Los médicos nos dijeron que todo lleva un proceso y tiene que ir evolucionando diariamente", manifestó.A su vez, María detalló "todavía no sabemos si le van a quedar secuelas, se tiene que ir viendo sobre la marcha".Y amplió: "Elías siempre fue un chico sano, que se crió arriba de un caballo, pero son accidentes que pueden pasar en el campo. Cuando los animales están nerviosos responden mal".Según relató la mamá del joven él hace muchos años que trabaja en la estancia y anteriormente su padre también había trabajado ahí y fue víctima de un accidente laboral."Pido oraciones para que mi hijo mejore y que nos den fuerza para seguir de pie acompañandolo", resaltó Azocar.Además, agregó: "Son infinitos los mensajes que me llegan, pero estoy agradecida por la cantidad de apoyo recibido".La madre del joven contó que "Elías se cayó del caballo mientras recorría al campo, el animal estaba nervioso, mi hijo le dio un chirlo, lo tiró y se golpeó fuertemente en la cabeza"."El patrón dio aviso a la policía, lo llevó hasta Sauce de Luna luego lo derivaron a Federal y de urgencia fue trasladado a Concordia", explicó.Desde entonces el joven se encuentra internado inconsciente, sin presentar ninguna mejoría.