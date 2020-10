Planifican rehabilitar el turismo en Entre Ríos: Sería "en breve" y por escalas

El secretario de Turismo de Entre Ríos, Gastón Irazusta, señaló aque vienen "trabajando fuertemente para tener todas las herramientas adaptadas a esta nueva realidad que impone la pandemia" para que haya temporada turística de verano en la provincia, al tiempo que adelantó que "en breve" podrían darse los primeros pasos en ese sentido.En declaraciones al programa, que han diseñado "una veintena protocolos y talleres de apropiación de los mismos, como un proceso necesario".Enseguida manifestó que ", pensando en la temporada fuerte de verano, sin perder de vista el tema trascendental de la seguridad sanitaria".En ese marco, destacó las ayudas oficiales al sector turístico para paliar la situación generada por la inactividad.", manifestó el funcionario, quien acotó que. Y refirió que se encuentran trabajando en losInterrogado acerca de si hay alguna zona de Entre Ríos donde podría habilitarse en primera instancia y si se podría dar una circulación interprovincial, Irazusta dijo que "se está pensando en todas las alternativas".En ese marco. No obstante, reconoció que, aunque reconoció que "no es suficiente para todo lo que implica la rueda económica turística y las necesidades para este sector, que es uno de los más golpeados"."Vamos analizando alternativas para, en la medida que la situación sanitaria lo permita,, adelantó.Asimismo, confirmó que hay ". Es un mercado muy valioso para nuestra provincia. Se lo trasladamos al gobierno nacional, por el límite fronterizo que tiene sus particularidades. No obstante, hay un interés mutuo de poder generar una apertura. Es la misma lógica con provincias vecinas para establecer corredores seguros. Hay una coordinación a nivel nacional que debemos ir manejando".