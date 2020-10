Casos de covid en Ramírez: "Los contagios ocurrieron en reuniones sociales "

En la localidad de Ramírez hubo un aumento de casos de coronavirus. En este momento hay alrededor de 300 personas aisladas, 51 casos activos de los cuales cuatro están internados en el hospital Nuestra Señora del Lujan.



"Ramírez no escapa a la situación de la provincia y del país, notamos que el virus se está desplazando, desde el AMBA hacia el interior", señaló el intendente de la localidad, Gustavo Vergara, a Elonce TV.



En este sentido, explicó que "el trabajo que se hace en el hospital es muy profesional y el equipo de salud puede responder al aumento en la cantidad de pacientes".



En cuanto a la situación sanitaria, el director del hospital, Sebastián Reichel, informó a Elonce TV que "en Ramírez hay 51 casos activos, de los cuales 36 pacientes son por nexo epidemiológico, sin necesidad de hisopado, y 8 son de localidades vecinas, en este momento hay más de 300 personas aisladas.



A su vez contó que "tenemos cuatro pacientes internados en el hospital, dos son de Aranguren"



"Somos un hospital sin terapia intensiva, por eso cuando los pacientes tienen un estado crítico son derivados a otras localidades. Los casos que atendemos con complejidad moderada", mencionó.



En cuanto al estado del personal de salud detalló que "hay aislados tres trabajadores de salud, dos médicos y un instrumentista. También tuvimos enfermeros y personal de limpieza con covid".



"Generalmente los contagios no se dieron en el hospital, sino que ocurrieron en la vida cotidiana. Desde que comenzó la pandemia se estableció que en el hospital se trate a todos los pacientes como coronavirus positivo, para no correr riesgo de que el personal se infecte", sumó.



Operativos de seguridad



"Levantamos todos los controles hace aproximadamente un mes. En esta etapa solicitamos a la población profundizar el autocuidado y que en las reuniones familiares se hagan con la mayor responsabilidad posible", resaltó Vergara.



Además, detalló "Los contagios no se dieron en ámbitos laborales, sino que ocurrieron en reuniones sociales y por compartir el mate"-



Al finalizar dijo que "las actividades económicas funcionan al 100 por ciento, falta algunas disciplinas deportivas y el ámbito educativo".