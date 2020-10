En Córdoba advierten sobre posible saturación por falta de camas hospitalarias

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, encabezó una conferencia en la que se presentó un nuevo informe epidemiológico y pidió a la sociedad que evite "ser contacto estrecho" para no propagar el coronavirus, a la vez que alertó de una posible saturación por falta de camas hospitalarias.



En otro punto, el funcionario aseguró que "no se barajó la idea de volver a fase 1 luego del día de la madre, y no hay ningún decreto firmado según se viralizó en redes sociales y grupos de mensajes".



La provincia acumula 43.184 casos totales de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 16.250 están activos, 510 fallecieron y la ocupación de camas críticas alcanza un porcentaje de 71,5%, con 1.181 pacientes internados.



La tasa de duplicación de casos se ubica en 17,9 días, sobre lo cual la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbas, acotó: "Tras la restricción horaria entre las 20 y las 6, que comenzó el 28 de septiembre, hay una baja en ese indicador".



"Las medidas tomadas están dando resultados positivos en la duplicación de casos mostrando la curva descendente", se extendió la funcionaria, y pidió que se mantengan las "medidas básicas que desde el primer día se viene hablando".



En ese sentido recordó que hay que seguir con la utilización del barbijo, el lavado de manos frecuente y la distancia social.



Cardozo, en tanto, llamó a la responsabilidad social al señalar que "nos tienen que acompañar con la disminución de la circulación, tenemos que evitar tener contactos estrechos, hoy está circulando la patología, y todo tiempo hay riesgo de contagiarse", a la vez que acotó: "Si quiero a mis abuelos, no tengo que ir a verlos".



Además, el ministro reconoció que "el recurso humano sanitario lleva más de siete meses en una intensa demanda, tratando de salvar vidas", y adelantó que de continuar los contagios en gran número "en algún momento las camas se van a terminar".