Regreso a clases presenciales: Cuáles son los nueve puntos que se deben cumplir

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó esta jueves que en el Consejo Federal se aprobó un sistema de regreso a clases que permitirá que cada jurisdicción decida ese paso, en base a un "semáforo" de riesgo.Cada una de las jurisdicciones actuará teniendo en cuenta las condiciones y cumplimiento de los 9 puntos elaborados por los especialistas de salud:-Contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia (COE) para la toma de decisión del reinicio de actividades.-Evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños, las niñas, docentes y no docentes, para asistir a los establecimientos.-Contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, niñas y docentes y planificación de acciones preventivas.-Instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos que deben seguirse para minimizar los riesgos de transmisión durante el tiempo de permanencia en la institución, con planificación de monitoreos permanentes.-Tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso y/o confirmado de Covid-19 en la escuela.-Articular entre las carteras de salud y educación local para la detección de casos sospechosos, procurar la realización del diagnóstico de laboratorio a fin de dar una respuesta rápida y realizar el rastreo de contactos estrechos y su monitoreo.-Poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que permita identificar y dar seguimiento a problemáticas complejas como violencia, patologías de la salud mental, trabajo infantil, dificultades de los hogares para realizar aislamientos en caso de ser necesarios, entre otras.-Considerar estrategias para aquellos niños y niñas con factores de riesgo que no puedan asistir de manera presencial.Abordar estrategias para aquellos niños y niñas convivientes de personas con factores de riesgo.Los 24 ministros de Educación de todo el país, reunidos en el Consejo Federal de Educación esta tarde de jueves, aprobaron de forma unánime el regreso a las clases presenciales basadas en un indicador epidemiológico que cada provincia utilizará para autorizar la apertura de las escuelas.