El intendente Piaggio pidió liberación de accesos y apertura de playas y termas

Mediante una entrevista realizada por la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio habló sobre las propuestas que gestiona con provincia para continuar con las reaperturas, sobre todo la de los sectores que necesitan prepararse para el próximo verano. Viajeros internos, habilitación de acceso, transporte urbano, playas, termas y uso del espacio público fueron algunos de los tópicos que abordó.



El séptimo episodio del ciclo "Miércoles de intendentes", organizado por la Cámara Entrerriana de Turismo, referentes del sector conversaron con el intendente Martín Piaggio, quien expuso los planes que tiene el Municipio para continuar con la flexibilización de cara a la próxima temporada.



En este sentido, el mandatario de Gualeguaychú abordó un abanico amplio de temas: desde la realización de protocolos para la habilitación de las playas y las termas, hasta la necesidad por el regreso del transporte urbano y la liberación de los accesos para poder generar un turismo interno.



"Como médico, soy de la idea de que hay que salir a vivir, con cuidado y protocolos, pero hay que salir a vivir", enfatizó Piaggio durante la charla que moderó el referente del sector turístico Sebastián Bel.



"Nosotros necesitamos actividad turística, y tiene un peso porque no es una más como para que la podamos considerar como no prioritaria. En este sentido, tenemos una provincia muy bien considerada con respecto al manejo de la pandemia. Ya sufrimos una oleada muy grande, y aunque no digo que no podemos volver a sufrirla, los entrerrianos pudimos sobrepasar ese momento de una manera muy aceptable. Por eso creemos que la provincia puede tener turismo", afirmó.



En este sentido, Piaggio sostuvo que es necesario habilitar no sólo los servicios, sino también planear el tema de las migraciones, y que para esto el tema del transporte interurbano es fundamental. "Le planteé al gobernador Gustavo Bordet que, de mínima, los pueblos turísticos van a necesitar que se liberen los accesos. Una parte estructural de lo que podamos generar de acá hasta marzo es el turismo interno con diferentes acciones. Pero para esto necesitamos repensar el transporte y liberarnos", informó.



Uno de los aspectos en los cuales el intendente puso más énfasis fue en la necesidad de que la ciudad dejé el estatus de "circulación comunitaria" y pase a ser catalogada como de "contagios por conglomerados"; "Consideramos necesario que nos recategoricen. Estamos en la firme espera de que se analice técnicamente y que podamos desprendernos de ese posicionamiento. Hemos manejado la pandemia con criterios técnicos, por lo cual hemos podido sacarle el mayor del jugo a las herramientas de contención".



Playas y termas



"Hemos insistido con la habilitación de playas readecuadas, lógicamente, con distanciamiento y circulación. Y con las termas lo mismo. Al principio de la pandemia, algunos consideraban que las piletas, las termas y las playas podían ser un vehículo de transporte del virus por el agua. Pero ahora lo despejamos. Varios de los protocolos provinciales al respecto se hicieron a raíz del trabajo que hicimos en Gualeguaychú, por eso pudieron volver con los deportes acuáticos sin que haya problemas", explicó.



Específicamente con el tema termas, Piaggio explicó que junto al intendente de Federación fueron los que insistieron con el regreso de esta actividad, e adelantó que está predispuesto a colaborar con Provincia para ayudar en todo lo que pueda ser útil.



Espacio público y la Fiesta del Pescado y el Vino



En otro tramo de la charla, el Intendente de Gualeguaychú se focalizó en las propuestas que el Municipio junto a los privados estudia y analiza para poner en marcha, y entre ellas figura el uso del espacio público.



"Estamos dispuestos a que muchos de ellos puedan ser utilizados por los privados de diferentes rubros. La iniciativa surgió del sector gastronómico. Por ejemplo, la costanera tiene muchos espacios en la rambla y las plazoletas. Ellos fueron buscando alternativas y nosotros las vimos muy bien, porque ganábamos la apertura al aire libre y tenemos más espacio", manifestó Piaggio.



Sin embargo, uno de los grandes atractivos veraniegos de Gualeguaychú, como lo es la Fiesta del Pescado y el Vino, prácticamente la dio por descartada: "Desde ya les adelanto que es muy factible que no se pueda hacer, más que nada por la masividad que tiene el evento".



Pese a ello, la zona del Paseo del Puerto no quedaría inutilizada: "Han quedado muchas condiciones estructurales en ese lugar para que generemos, con el esquema de burbujas, iniciativas públicas y privadas, sobre todo libres y gratuitas, donde diferentes sectores ?gastronómicos, hoteleros y comerciales? pueda disponer en sitio para una reacomodación de su oferta. Esta iniciativa la estamos elaborando ahora en este momento".



"Al tener Gualeguaychú tanta fortaleza en espacios públicos creo que una de las claves sería explorar esta cuestión. Y esto es algo para elaborar ahora: poner a disposición de la inventiva los espacios públicos de la ciudad", concluyó Piaggio. (El Día)