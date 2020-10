Hospital San Roque: Hubo un incremento de accidentes domésticos en niños

Covid-19 en niños

Contagios en el personal de salud



Debido a que durante la pandemia los niños pasan más tiempo en sus hogares, desde el hospital San Roque informaron que incrementaron la cantidad de niños que asisten a la guardia por accidentes domésticos como quemaduras, cortes, problemas de asfixia, entre otros."Este año prácticamente no tuvimos infecciones respiratorias bajas, tanto en consultorios como en internación, comparado a años anteriores", informó el jefe de Terapia intensiva del Hospital materno infantil San Roque, Roberto Ariel, aSin embargo, apuntó: "Seguimos teniendo accidentes domésticos, como quemaduras, golpes, asfixia, entre otros. Los chicos en casa buscan que macana hacer y necesitan de un adulto responsable que los controle todo el tiempo". A su vez informó que disminuyeron los accidentes viales.En cuanto al descenso de infecciones respiratorias en niños aseguró que "por problemas menores las personas no están consultando, debido a que esta atemorizada y es algo criterioso"."Si los niños tienen infecciones menores es mejor que no consulten, pero si la enfermedad leva alteraciones en la respiración y otras cuestiones es prudente asistir a un efector de salud", resaltó.Sin embargo, otro efecto de la pandemia en los hospitales es que "disminuyeron los controles en niños chiquitos, y siempre son necesarios para saber si están creciendo bien y si incorporan pautas madurativas de acuerdo a su desarrollo", sumó."También disminuyó el porcentaje de vacunación, estamos muy esperanzados con la vacuna del Covid-19, pero resulta que las vacunas que ya están aprobadas, testeadas, y son obligatorias no se están colocando por miedos infundados", manifestó Ariel.Cabe destacar que el nosocomio tiene dos circuitos, una para las patologías respiratorios y otras para enfermedades generales "se cumplen con los protocolos para que la vacunación no sea un riesgo", sostuvo.En este sentido destacó: "Es muy difícil evaluar el impacto de la falta de consulta, pero sin dudas produce efectos colaterales muy importantes, los que tienen una patología de base no pueden dejar de consultar. Y los chicos que no crecen bien, pueden estar en una situación de riesgo, que si se toman a tiempo es muy diferente la evolución"."No hay que subestimar estas inquietudes porque pueden ser de criterio para el paciente", declaró."Los chicos afortunadamente no se ven afectados por este virus, una de las teorías que se peinsan en porque las vacunan que se ponen en los primeros años de vida, sirven de estímulo inmunológico t y brinda cierta protección con respecto al SACOR-2", contó.Y destacó: "Llevamos tranquilidad, porque a los chicos no les afecta, de todos modos, en el caso que requieran internación permitimos que haya un solo adulto responsable al cuidado del menor".Consultado por la situación del personal de salud del nosocomio, Ariel explicó: "El hospital San Roque no escapa a la realidad de todos los sectores"."Es muy difícil trabajar con este virus, ya que las medidas de protección son bastante complejas de cumplir a rajatabla, son fáciles de enunciarlas, pero cumplirlas siempre no es sencillo", resaltó.Sobre contagios en el personal dijo que "hubo algunos casos de aislamiento y falsas alarmas, pero el número de personal capacitado es limitado y por lo tanto se reciente la capacidad de atención de muchas patologías"."Un solo caso sospechoso hace que toda la guardia que haya estado en contacto con ese profesional tenga que estar aislado", manifestó.Y resaltó: "Hubo bajas en todos los niveles del escalafón, sobre todo en el sector de enfermería".Al finalizar, Ariel dijo que "como es un recurso muy escaso hay que estar todos atentos para cuidarlos de la mejor manera".