Aprobaron nueva versión rápida de test argentino para detección de coronavirus

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimento y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el NEOKIT PLUS, una nueva versión del test nacional que posibilita la detección del coronavirus Sars-CoV-2 que posibilita el diagnóstico a través de la toma de un hisopado común o de saliva, lo que permite ahorrar tiempo y costos, informó el Conicet en un comunicado.



"El NEOKIT PLUS mejora la versión original de NEOKIT Covid-19, ya que permite una extracción del genoma viral sin la necesidad de realizar previa purificación del ARN del virus", señaló el organismo.



El texto precisó que "de esta manera, otro desarrollo argentino logra un nuevo avance en el combate de la pandemia, reflejando el potencial y la calidad del sistema científico y tecnológico local".



El NEOKIT Covid-19 Y NEOKIT PLUS fueron desarrollados por científicos y científicas del Conicet del Instituto César Milstein, en el marco de la Unidad Coronavirus Covid-19, creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Conicet y la Agencia I+D+i.



Ambos son test para la detección de coronavirus de alta confiabilidad, facilidad de uso, rapidez de diagnóstico y bajo costo y comenzaron a producirse en el país a través de un acuerdo entre NEOKIT e Y-TEC, la empresa de tecnología de YPF y el Conicet.