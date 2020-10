La NASA destacó una foto de Júpiter y Saturno tomada por un argentino

Hace unos meses, allá por junio, Gerardo Ferrarino, de 47 años, planificó la foto de la semana. Estudioso, aunque aficionado, salió a buscarla. "Me fui con todo mi equipo hasta Bahia Creek, un balneario de Río Negro", recuerda. Esa noche se daría un fenómeno astronómico único, la conjunción de Júpiter y Saturno, que vistos desde la Tierra parecían visiblemente cercanos. "Así que me pare en la loma de un médano, esperé, y cuando se dio el momento, tomé el control remoto para hacer la foto", relata. Para lograr la toma perfecta estuvo varias horas, porque ese es uno de los secretos de esta técnica.Otro secreto es que el cielo esté limpio, sin nubes, y que la luna no esté presente. Claro, también hace falta tener un equipo fotográfico como la cámara profesional, un trípode y un equipo óptico compuesto por binoculares y telescopios.Gerardo, que se metió en el mundo de los paisajes nocturnos hace apenas tres años, de la mano del reconocido German Frias, compartió la foto en su cuenta personal de Instagram, (@g.ferra), que solo usa para dar a conocer su afición. Con apenas 1600 seguidores, esta se viralizó a las pocas semanas con miles de comentarios. Pero el momento más gratificante sucedió días atrás, cuando la página de Sky, que pertenece a la NASA, eligió su foto. ``No es un APOD (por sus siglas en inglés, la Foto Astronómica del Día) pero es todo un reconocimiento".El ex gobernador de Río Negro también destacó su trabajo con un publicación especial en su cuenta personal de las redes.Gerardo estudió ingeniería en sistemas en Bahía Blanca, aunque nunca se recibió. Optó por empezar a trabajar, y desde hace años lo hace en Siglo XIX, una empresa recaudadora. Nació en Lamarque, un pueblo de Rio Negro, aunque vive en Viedma. La fotografía llegó por casualidad a su vida, y en los tiempos libres aprovecha para idear sus tomas. Se escapa a la inmensidad de los cielos argentinos y se deja deleitar por los espectáculos de la naturaleza. "La noche es fascinante", resalta, y retoma: "los secretos que oculta el universo siempre me llamaron la atención, ¡como no los voy a querer capturar y compartir! Además, tengo el privilegio de estar cerca de estos cielos. Hay que encontrarse mínimante a 100 kilómetros de cualquier ciudad para que se den las condiciones de avistaje", dice el experto.En la Argentina hay muchos destinos astro turísticos, como la zona de Cuyo y el noroeste del país, los de la Pampa húmeda y los de la Patagonia. En Buenos Aires: Tigre y San Antonio de Areco. Se pueden ver desde lluvias meteóricas, conjunciones entre los planetas, nebulosas, la Luna o la Vía Láctea. Pronto, el 14 de diciembre llegará el evento natural más importante, un eclipse total del sol. Recién en 2140 se volverá a repetir."Es el espectáculo más grande que ofrece la naturaleza, no me lo quiero perder", dice anticipándose. "No sé qué ocurrirá este año por la pandemia y todos sus restricciones, pero la gente está preguntando mucho. Siempre se encuentran personas de todo mundo que viajan para maravillarse con este evento", agrega en diálogo con Infobae.Gerardo sueña con algún día poder dedicarse al astro turismo, dejar su trabajo actual y vivir de su hobbie. Por ahora, disfruta de este reconocimiento.: son objetos de hielo que, cuando se acercan al Sol, se deshacen en gas, que forma una cola. Aproximadamente cada cinco años puede verse un cometa.: Se da cuando la Luna pasa delante del Sol (eclipse de Sol, lo que ocurrirá el 14 de diciembre y será total: se hará de noche en pleno día). Al revés, cuando la sombra de la Tierra tapa la Luna, se da el eclipse de Luna.: Son acercamientos entre los planetas, como los que captó Gerardo Ferrarino. Hay varias a lo largo del año y se ven como estrellas.: Cuando los cometas se mueven alrededor del Sol van perdiendo ?además de gas? pequeñas rocas. Cuando la Tierra se cruza con estos restos, las rocas se queman en nuestra atmósfera y forman una lluvia de estrellas fugaces: es la lluvia meteórica.: Son naves que surcan el cielo y se ven como luces fuertes.