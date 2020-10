Limitarán la cantidad de turistas durante el verano en Mar del Plata

Política La Nación autorizó la experiencia piloto de reapertura turística en Bariloche

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció que durante el próximo verano se limitará la cantidad de turistas que ingresen a Mar del Plata. No podrán superar el 50% de la ocupación media de cada temporada en la ciudad.El jefe comunal manifestó a una radio marplatense que utilizarán "aplicaciones tecnológicas para ver cuánta gente puede ingresar a Mar de Plata y que no supere el 50% de la ocupación media".Sobre el funcionamiento de los restaurantes para atender la demanda de los turistas durante la temporada, el funcionario aseveró que "la gastronomía va a ser en veredas y calles, con horarios extendidos, mientras que para la playa vamos a intentar usar los 43 kilómetros".Sobre la situación sanitaria en el distrito a su cargo, explicó que "hay camas con las complicaciones propias de una pandemia. No sobran, aunque el mayor problema es con el recurso humano".